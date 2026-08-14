La medida ya fue oficializada por el Gobierno. Afecta a extranjeros que no tengan residencia permanente.

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Argentina confirmó que comenzará a cobrar la atención médica en hospitales públicos a los extranjeros no residentes, una decisión que impactará a turistas, migrantes temporales y personas sin residencia permanente que se atiendan en centros estatales del país. La medida fue oficializada por el Ministerio de Salud mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y reglamenta cambios introducidos previamente en la Ley de Migraciones.

La nueva disposición también abarca a los ciudadanos colombianos que viajen a Argentina y no cuenten con residencia permanente, quienes deberán presentar un seguro médico privado o pagar la prestación para recibir atención en hospitales públicos, salvo en casos de emergencia, donde la asistencia seguirá siendo obligatoria y gratuita .

La nueva normativa se enmarca dentro de la política migratoria impulsada por el presidente Javier Milei, que busca reforzar los controles sobre el acceso a servicios públicos financiados por el Estado argentino.

¿Qué cambia para los extranjeros que se atiendan en hospitales públicos de Argentina?

A partir de la entrada en vigor de la resolución, los extranjeros sin residencia permanente deberán demostrar cobertura médica privada o asumir el costo de la prestación antes de recibir atención en hospitales públicos.

Esto significa que consultas, estudios, tratamientos, cirugías programadas y otros servicios sanitarios podrán ser facturados directamente al paciente si no cuenta con seguro.

El Ministerio de Salud aclaró que la medida aplica a quienes no tengan residencia permanente reconocida en Argentina .

¿Las emergencias médicas seguirán siendo gratuitas en Argentina?

Sí. La resolución establece expresamente que ninguna persona podrá ser rechazada ni sufrir restricciones de acceso cuando se trate de una emergencia médica , sin importar su situación migratoria.

Entre las urgencias contempladas se encuentran:

Infartos.

Accidentes cerebrovasculares.

Paro cardiorrespiratorio.

Insuficiencia respiratoria aguda grave.

Traumatismos severos.

Hemorragias masivas.

Quemaduras extensas.

Intoxicaciones y sobredosis.

Emergencias obstétricas, pediátricas y neonatales.

Una vez superada la situación crítica, las prestaciones posteriores sí podrán ser cobradas al paciente o a su aseguradora.

¿Quiénes podrán seguir usando el sistema público argentino sin pagar?

Los extranjeros con residencia permanente mantendrán el acceso al sistema público de salud en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos.

Para ello deberán acreditar su condición mediante el Documento Nacional de Identidad (DNI) argentino correspondiente a residentes permanentes.

¿Por qué Argentina decidió cobrar la atención médica a extranjeros no residentes?

El ministro de Salud argentino, Mario Lugones, defendió la medida y afirmó que administrar responsablemente los recursos públicos implica priorizar su financiamiento para los ciudadanos y residentes permanentes.

El Gobierno sostiene que la decisión busca ordenar el gasto sanitario, mejorar la transparencia en la utilización de fondos públicos y fortalecer la política migratoria nacional.

¿Qué provincias argentinas ya cobraban atención sanitaria a extranjeros?

Antes de la resolución nacional, varias provincias argentinas ya habían implementado esquemas de cobro para determinadas prestaciones médicas a extranjeros no residentes.

Entre ellas se encuentran:

Salta.

Jujuy.

Mendoza.

Santa Cruz.

La nueva normativa extiende ese criterio al ámbito nacional para los establecimientos de salud administrados por el Estado.

¿La medida afecta a colombianos que viajen a Argentina?

Sí. Los ciudadanos colombianos que viajen a Argentina como turistas o permanezcan en el país sin residencia permanente deberán tener en cuenta que la atención médica pública, fuera de las emergencias, podrá ser cobrada.

Por esa razón, las autoridades recomiendan viajar con seguro médico internacional vigente para evitar gastos inesperados en caso de enfermedad, accidente o necesidad de atención sanitaria durante la estadía.

¿Desde cuándo entra en vigencia el cobro de atención médica a extranjeros en Argentina?

La medida fue oficializada el 11 de agosto de 2026 mediante su publicación en el Boletín Oficial de Argentina y comenzó a regir desde esa fecha para los establecimientos alcanzados por la resolución.

Con información de EFE.-