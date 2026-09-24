El presidente Yamandú Orsi continúa esta semana con su intensa gira oficial a Nueva York. Uno de los ejes de este viaje es presentar a Uruguay como una plataforma para producir, innovar y crecer.

En ese marco, el mandatario mantuvo un encuentro con el director global de Asuntos Gubernamentales y Política Pública de Google, Karan Bhatia.

Luego de la reunión, el ejecutivo destacó el “excepcional clima de negocios y de las políticas pro innovación de Uruguay”.

Junto a Orsi participaron el canciller Mario Lubetkin y la directora nacional de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, Isabella Antonaccio.

Bhatia sostuvo que la millonaria inversión en infraestructura digital que Google lleva adelante traerá “empleo, crecimiento económico e ingresos fiscales para la región”.

Esta estrategia de expansión está encabezada por el proyecto del centro de datos que Google planea construir en el Parque de las Ciencias, en el departamento de Canelones.

La inversión directa de la multinacional para ejecutar este proyecto asciende a los 850 millones de dólares y se ha estimado oficialmente que las obras de construcción demandarán un período de 26 meses de trabajo ininterrumpido.

A esta obra de infraestructura física terrestre se suma el desarrollo de la conectividad global mediante los cables submarinos de fibra óptica conocidos como Firmina y Tannat.

El ejecutivo de Google explicó que estos proyectos de telecomunicaciones de última generación subrayan, de forma conjunta, el “compromiso a largo plazo de la compañía con Uruguay y con toda América Latina”.

Bhatia destacó el trabajo conjunto que Google realiza con el Plan Ceibal. Mediante esta asociación la empresa provee a los educadores y docentes locales con herramientas informáticas que incluyen el paquete de aplicaciones de Google Workspace for Education yla plataforma de inteligencia artificial generativa Gemini.

Asimismo, la multinacional colabora de manera estrecha con la Universidad Tecnológica (UTEC) y brinda su apoyo logístico y tecnológico al nuevo Centro TUMO Uruguay, un espacio educativo instalado en Canelones desde abril de 2026, que cuenta con una matrícula de unos mil estudiantes y que tiene el apoyo de Ceibal.

“Nada de esto ocurre por casualidad”, aseguró Bhatia. Según expresó, la cooperación entre Uruguay y Google “es el resultado directo del excepcional clima de inversión y de las políticas pro-innovación de Uruguay”.