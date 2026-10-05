La carne bovina, la celulosa y la soja, son los bienes de las exportaciones de Uruguay que más ingresos de divisas generaron en setiembre, según el informe mensual sobre comercio exterior elaborado por los profesionales de Uruguay XXI.

Con relación a lo que había sucedido hasta agosto la novedad es que el grano oleaginoso avanzó al tercer escalón dejando a los productos lácteos en el cuarto sitio.

Concluido el noveno mes del año, por exportaciones de carne bovina se lograron 2.015 millones de dólares, un 2% más que en ese lapso de 2025, con una participación del 19% en lo obtenido por todos los rubros.

En el caso de la celulosa se exportó por 1.757 millones de dólares, lo que significa un 2% menos. En el tercer lugar aparece la soja, con 832 millones de dólares, con una caída del 32%.

Otros bienes

✔️ Productos lácteos: 654 millones, representa una caída del 1%.

✔️ Concentrado de bebidas: 634 millones, representa un aumento del 12%.

✔️ Madera y productos de madera: 408 millones, representa un 27% más.

✔️ Subproductos cárnicos: 377 millones, representa una suba del 8%.

✔️Ganado en pie: 368 millones, que representa un aumento de 24%.

✔️ Vehículos: 358 millones un 11% más.

✔️ Arroz: 350 millones que significa una caída del 21%.

China, Brasil y la UE lideran

China, Brasil y la Unión Europea (UE), 2.244 millones de dólares, 1.568 millones y 1.471 millones acumulados entre enero y setiembre, respectivamente, lideraron entre los destinos generadores de divisas.

Hubo una baja interanual de 19% para China, una mejora de 5% para Brasil y una suba de 9% para la UE.

En el total obtenido China tiene una participación de 22%, Brasil una de 15% y la UE una de 14%.

El cuarto sitio lo ocupa EEUU con 1.181 millones de dólares, que representa una mejoría de 4% . En quinto lugar está Argentina, con 414 millones, que significa un 4% de aumento.