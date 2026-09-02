El presidente Yamandú Orsi convocó a los intendentes blancos, colorados y frenteamplistas a una cumbre política la próxima semana en el departamento de Colonia, para tratar varios temas políticos que tiene en agenda.

El encuentro del presidente con los jefes de gobiernos departamentales está previsto para el próximo jueves 10 al mediodía en la estancia presidencial de Anchorena, en Colonia, según informó Canal 10.

Si bien existen varios temas en carpeta y se tratará de un encuentro de agenda abierta, el impacto de las lluvias y la llegada de El Niño es uno de los tópicos que estarán en la mesa.

Esta reunión se realizará mientras aún continúa el debate con el Partido Nacional que declinó asistir a una convocatoria de Orsi en la previa de la participación del presidente en la Asamblea General de la ONU que se desarrollará a fines de este mes setiembre.

Se trata de una oportunidad en la que la delegación uruguaya suele tener importantes instancias bilaterales con otros jefes de Estado y con empresarios o potenciales inversores.

Orsi convocó al secretario general del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda, al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y al líder de Cabildo Abierto, el general retirado Guido Manini Ríos.

Sin embargo, el mandatario decidió postergar el encuentro sin fecha a pedido del presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

El malestar de los nacionalistas se originó en un conferencia de prensa que el Frente Amplio donde denunció “hechos de apariencia delictiva graves” y “responsabilidades políticas” en el proceso de compra de dos patrulleras oceánicas al astillero español Cardama.

Lo que más molestó a los blancos fueron las referencias al gobierno de Luis Lacalle Pou, considerado “el primer responsable político de esta situación en la cual se encuentra el Estado uruguayo”, como declaró el senador oficialista Nicolás Viera.