Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) analiza realizar una inversión de 14 millones de dólares destinada a instalar una línea de envasado de latas en su planta de Montevideo con el objetivo de concentrar allí toda la producción y continuar operando en el país.

La intención de la multinacional Ambev es cerrar la planta cervecera de Minas y eso fue comunicado en una asamblea en la que participaron los 59 trabajadores de la planta, ubicada en el departamento de Lavalleja y los dirigentes de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida.

El presidente del sindicato, Bruno Pastorino, manifestó que los trabajadores no esperaban esta noticia, aunque sabían que estaba dentro de las posibilidades. Además, afirmó que la discusión recién comienza.

Con respecto a los 59 trabajadores que están en seguro de paro, Pasorino mencionó que no hay certezas sobre lo que sucederá, aunque confirmó que está planteada la posibilidad de que 20 personas de Minas puedan trasladarse a la planta.

Por su parte, el intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, lamentó el anuncio del cierre de la planta de Minas y consideró que se trata de un momento de mucha tristeza porque implica la pérdida de fuentes laborales y de parte de la identidad de la ciudad.

Envasado de latas en Montevideo

La empresa comunicó que luego de un proceso de revisión de sus operaciones evalúa realizar la inversión de 14 millones de dólares para concentrar toda la matriz productiva en la planta de Montevideo.

Para FNC esta inversión permitiría a la industria cervecera nacional “recuperar su competitividad” y volver a competir frente a productos elaborados en países de la región.

La inversión contempla específicamente la instalación de una línea de envasado de latas en Montevideo. “Esta línea permitiría elaborar allí nuevos productos y empaques para ofrecer nuevas propuestas a los consumidores y sería un paso clave para la continuidad de la industria cervecera nacional y la sustitución de importaciones”, destacó la compañía en su comunicado.

La empresa confirmó que se encuentra en conversaciones con el gobierno y con el sindicato, y que está prevista una nueva reunión entre las partes este miércoles donde espera que se profundice el análisis de esta alternativa como posible salida a la crisis que atraviesa la firma cervecera.