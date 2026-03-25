El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó que la creación de una planta solar en Baygorria, en el departamento de Durazno, financiada en parte por ciudadanos que quieran convertirse en ahorristas, se alinea con su propuesta de abrir el paquete accionario de las empresas públicas a los recursos que aporten ciudadanos. Esta iniciativa, anunciada el lunes por el presidente Yamandú Orsi, prevé el desarrollo de un proyecto energético en Baygorria, que contará con la participación del ahorro de la población. En ese sentido, Sánchez explicó que UTE tiene experiencia previa en este tipo de esquemas, lo que facilitaría poner en marcha este tipo de modelo. “Ven todo negativo. Ayer (por el lunes) anunciamos una inversión en Baygorria de 30 millones de dólares, que creo que es muy buena, y vi al senador (del Partido Nacional Javier) García diciendo esto no es noticia porque estos instrumentos ya existen”, se lamentó Sánchez en conferencia de prensa. Las declaraciones que hizo el senador García, luego de la conferencia de prensa encabezada por el presidente Orsi, donde anunció la apertura a la inversión privada para la construcción de una planta solar de UTE al norte del departamento de Durazno. “Esto hace más de 15 años que se hace. Ninguna novedad. Es la definición de la no noticia. Si se quiere cambiar, hay que abrir el paquete accionario de un porcentaje de las empresas públicas”, escribió García en su cuenta de X. En tanto, Sánchez señaló que en el país existen unos 46 mil millones de dólares en ahorro interno y sostuvo que el desafío es generar instrumentos que permitan redirigir esos fondos hacia proyectos productivos. En ese sentido, el jerarca adelantó que luego de la Semana de Turismo el gobierno presentará una propuesta integral con distintas herramientas para fortalecer este objetivo. Uno de los puntos centrales del debate es la participación de pequeños ahorristas en proyectos vinculados a empresas públicas. Sánchez remarcó que “nunca estuvo arriba de la mesa” la privatización, en respuesta a cuestionamientos provenientes desde los partidos de la oposición. “Los entes públicos uruguayos no tienen acciones, no existen”, afirmó, marcando distancia con interpretaciones que asocian la propuesta con una apertura accionaria tradicional. Sánchez reconoció que el diseño del sistema deberá contemplar mecanismos de protección para los inversores minoristas. En concreto, planteó la necesidad de evaluar cómo evitar que grandes inversores puedan concentrar esas participaciones en caso de que los pequeños ahorristas decidan vender. “Quizás hay que prever que los pequeños ahorristas cuando decidan enajenar sus acciones las tengan que hacer a la empresa pública y no a un tercero que podría tomar el control”, apuntó. Entre las alternativas, mencionó la posibilidad de que esas operaciones se realicen directamente con la empresa pública y no en el mercado abierto. El proyecto de Baygorria aparece como una primera experiencia concreta que podría anticipar el modelo que el gobierno de Orsi busca desarrollar a mayor escala. En paralelo, Sánchez subrayó que la iniciativa contará con el respaldo del equipo económico, reafirmando que se trata de una política que tendrá aval a nivel gubernamental.