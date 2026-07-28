UTE lanzó un llamado dirigido a particulares interesados en ceder espacios de estacionamiento para instalar cargadores de vehículos eléctricos. La idea de la empresa pública es ampliar la red pública de carga en todo el país y acompañar el crecimiento del parque automotor eléctrico.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre y apunta a incorporar más de 100 nuevos cargadores antes de fin de año.

UTE informó que asumirá la instalación y el mantenimiento de los equipos, mientras que los propietarios únicamente deberán poner a disposición un espacio de estacionamiento, sin necesidad de realizar inversiones.

Actualmente, la red pública de UTE tiene más de 500 cargadores distribuidos en distintos puntos del país.

El gerente comercial de UTE, Pablo Regina, explicó que el crecimiento sostenido de la movilidad eléctrica obliga a continuar fortaleciendo la infraestructura de carga.

“Siempre estamos acompañando el desarrollo de la movilidad sostenible en Uruguay. Ya tenemos instalados en nuestra red pública más de 500 cargadores, pero hay un incremento de la movilidad eléctrica de autos eléctricos y, por tanto, tenemos que acompañar el crecimiento de la red”, explicó Regina en declaraciones a canal 4.

Las autoridades de la empresa estatal prevén instalar más de 100 nuevos cargadores antes de finalizar este año y proyecta duplicar la cantidad de equipos durante 2027

Los interesados deberán inscribirse a través del sitio web de UTE. Luego, equipos técnicos de la empresa evaluarán cada propuesta considerando diferentes variables, entre ellas la ubicación del espacio, la disponibilidad de otros cargadores en la zona, la capacidad de la red eléctrica, la cantidad de lugares ofrecidos y el horario en que estarán accesibles para el público.

Beneficios económicos

Aquellos que participen en este programa podrán ofrecer un servicio adicional a sus clientes o visitantes. Regina puso como ejemplo el caso de un supermercado, donde los usuarios podrán recargar sus vehículos mientras realizan sus compras, agregando valor al establecimiento.

El gerente comercial de UTE señaló que los propietarios podrán recibir un beneficio económico por cada carga efectuada en el punto instalado, que puede alcanzar el equivalente al 100% del cargo fijo del servicio eléctrico, estimado en unos 140 pesos.

Las autoridades de la empresa estatal prevén instalar más de 100 nuevos cargadores antes de finalizar este año y proyecta duplicar la cantidad de equipos durante 2027.