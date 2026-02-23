El mercado consolidó durante 2025 una recuperación sostenida en términos de empleo y salario real. Sin embargo, cerca de 600 mil personas siguen con problemas para conseguir un empleo o tienen trabajos de mala calidad, según la última edición del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay (Ucudal) Durante 2025 la población en edad de trabajar (14 años y más) llegó a 2.957.000 personas. De ese total, 1.906.000 integraron la población económicamente activa, mientras que 1.051.000 fueron consideradas inactivas, categoría que comprende jubilados, estudiantes, rentistas y personas dedicadas exclusivamente a tareas del hogar. Dentro de la población activa, los ocupados sumaron 1.764.000 personas en el promedio anual, lo que implicó un aumento de 28 mil respecto a 2024 y de 113 mil en comparación con 2019, cuando el mercado presentaba varios años de deterioro, señala el trabajo de Ucudal. Sin embargo, no todos esos empleos presentan buenas condiciones. El informe identifica como “personas con problemas de empleo” a los desocupados, los subocupados —con o sin registro— y los ocupados sin aportes a la seguridad social. En 2025 los subocupados fueron 164 mil y los ocupados sin registro 285 mil, al tiempo que los desocupados ascendieron a 142 mil. Estas tres categorías totalizaron 591 mil personas. La comparación histórica muestra que este fenómeno persiste en el tiempo. “Obsérvese que, en 2019, tras cinco años de mal desempeño en materia de empleo, había 610 mil personas con problemas en esa materia. Pero seis años más tarde, habiéndose registrado un considerable aumento de la cantidad de personas ocupadas, aquella cifra sólo bajó hasta 591 mil personas”, señala el estudio. El informe detalla que la cantidad de trabajadores ocupados “cayó en más de 50 mil trabajadores en el período 2015-2019” y, en 2020 a raíz de la pandemia por coronavirus, se registró una nueva caída “de porte similar”. A partir del año 2021 el empleo mostró una firme recuperación que se mantuvo hasta el año pasado, destaca el informe. De esta manera, entre 2019 y 2024 se habían sumado 113 mil ocupados y, en 2025, se sumaron otras 28 mil personas en promedios anuales. En paralelo, 2025 volvió a mostrar crecimiento del salario real por cuarto año consecutivo. En el sector público, el aumento promedio anual fue de 1,5%, mientras que en el privado fue de 0,8%. Esto impulsó una expansión de la masa salarial real de 2,5%, en un contexto donde el Producto Interno Bruto habría crecido en torno a 2%. No obstante, los datos desestacionalizados muestran que el nivel máximo de empleo se alcanzó en julio y luego se registró una moderación en la segunda mitad del año, en línea con el enfriamiento de la actividad económica. Para 2026 las proyecciones van en la línea de un escenario de estabilidad en la cantidad de personas ocupadas y un crecimiento del salario real apenas superior a 1,5%. Si bien se espera una desaceleración de la inflación hacia la meta oficial, también se advierte que un aumento mayor al previsto del salario real podría generar presiones sobre los costos empresariales y eventuales ajustes en el empleo.