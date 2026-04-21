El Instituto Nacional de Estadística (INE) difundió los resultados de la medición de pobreza por ingreso correspondientes al año 2025, que muestran una leve mejora en el promedio nacional: la proporción de personas en situación de pobreza pasó del 17,3% en 2024 al 16,6% en 2025, lo que equivale a 578.665 personas por debajo de la línea de pobreza. Medida por hogares, la tasa de pobreza se mantuvo prácticamente estable, situándose en 13,3% del total de hogares —un descenso anual cercano al 10% en relación con 2024—. Sin embargo, la indigencia registró un aumento, ubicándose en 1,7% de la población (17 por cada mil habitantes), frente al 1,5% del año anterior; en términos de hogares, la indigencia pasó de 1,2% a 1,3%. El informe revela además una marcada concentración de la pobreza en los estratos de menor edad. Los niños de hasta 6 años presentan la mayor tasa: 29,1%, más de 12 puntos por encima del promedio nacional. Los menores de 6 a 12 años y los adolescentes de 13 a 17 años registraron niveles de pobreza de 27,3% y 26,5%, respectivamente. Pese a estas cifras elevadas, todos los grupos etarios muestran mejoras respecto a 2024; el descenso más notable se observó en los menores de hasta 6 años, cuyo porcentaje bajó desde 32,2% el año anterior. La evolución regional muestra contrastes: en Montevideo la pobreza aumentó del 17,5% al 18,7%, mientras que en el resto del país se produjo una caída desde 17,1% a 15,3%. Estos datos sugieren dinámicas locales divergentes que tendrán implicancias para el diseño de políticas sociales y económicas.