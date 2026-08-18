“Se abrirá el año que viene”, dijo Cipriani sobre la postergación de la inauguración del proyecto que lleva adelante en el predio del antiguo San Rafael en Punta del Este

El empresario italiano señaló que evalúa cambiar a la empresa constructora y acusó a la firma Criba de incurrir en varios “incumplimiento de contrato” y “retrasos en general”.

La empresa Criba y asegura que no tuvo “responsabilidad” en los cambios vinculados a los plazos de la obra.

Cipriani comunicó al gobierno de Yamandú Orsi y al departamental que no llegará a inaugurar el proyecto para este verano, aunque dijo que espera retomar el trabajo la próxima semana.

Luego de reunirse con el intendente de Maldonado, Miguel Abella, el empresario sostuvo que “la obra no está parada” y que hay trabajos que no estaban a cargo de Criba que se siguen haciendo, como el hormigonado en algunas secciones y los trabajos en el casino.

Cipriani dijo en rueda de prensa que su grupo está “averiguando muchas opciones”, entre ellas cambiar a la firma constructora y consideró que hay “muchas empresas uruguayas que pueden tomar la tarea”.

La situación de los trabajadores

Sobre los trabajadores que fueron enviados al seguro de paro, el empresario señaló que todos aquellos que “quieran volver a la obra” podrán hacerlo.

Por otra parte, Cipriani no descartó que el proyecto de un casino y un parador ubicados en el viejo hotel Mantra “sí se pueda abrir a fin de año”.

El empresario negó que haya una “falta de dinero” y señaló que en este último tiempo ha perdido “millones y millones de dólares” por los retrasos en las obras.

La versión de Criba

En tanto, la empresa Criba desmintió tener responsabilidad en los retrasos en las obras. En un comunicado Criba aseguró que “no tiene responsabilidad en el diferimiento de los plazos de obra, originado en circunstancias ajenas a la constructora”.

“Durante los últimos meses, el desarrollo del plan de trabajos se vio además afectado por los hechos de público conocimiento vinculados con las negociaciones llevadas adelante en el marco del Consejo de Salarios”, señaló Criba.