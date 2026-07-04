A las 8:37 de la mañana de este sábado despegó desde Montevideo un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya cargado con 15 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a las zonas de Venezuela afectadas por los terremotos del 24 de junio.

El viaje, con una duración estimada de 12 horas, incluye una escala técnica en Manaos para reabastecimiento de combustible. Al regreso a Montevideo, una nueva tripulación quedará lista para preparar un segundo.

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, explicó que la carga corresponde a una primera etapa de asistencia y detalló que se embarcaron “insumos sanitarios, leche en polvo y productos de higiene, coordinadamente con las autoridades”. Lazo destacó la coordinación estatal de la operación: “Entiendo que muchas veces la solidaridad es algo espontáneo, y todos queremos que sea ya. Aquí hubo un trabajo coordinado desde el día 1”.

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Lazo también elogió la disposición de la Fuerza Aérea para acelerar la partida del Hércules, aún cuando la aeronave se encontraba próxima a una fase de mantenimiento. “Quiero destacar desde la Defensa Nacional en particular, que estuvo a la altura de las circunstancias, desde la primera hora, tanto el comandante de la Fuerza Aérea, llamándonos... diciéndonos que si se los necesitaban iban a acelerar esto”.

Por su parte, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, subrayó la importancia de esta primera etapa para atender necesidades básicas y urgentes: “Esta primera etapa es crucial, sueros, material de curaciones, los insumos básicos que se precisan”.

Lustemberg señaló además que ya se trabaja en la clasificación de medicamentos y en la planificación de una segunda etapa de envío en coordinación con organizaciones y gremios sanitarios: “Estamos en contacto con la Universidad de la República, con el PIT‑CNT, la Federación Uruguaya de la Salud, el sindicato médico del Uruguay, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, para ver cómo seguimos, en otra etapa, colaborando en algo tan dramático".

Fuente: EFE MIGUEL GUTIERREZ

Logística y coordinación

La operación se enmarca en un envío estatal organizado tras la evaluación de necesidades y consultas con las autoridades venezolanas y organismos humanitarios. El uso del Hércules C-130 responde tanto a la capacidad de carga como a la autonomía requerida para un vuelo de larga distancia con escalas. La escalada prevista en Manaos responde a cuestiones de reabastecimiento; desde Defensa confirmaron que la planificación considera tiempos de vuelo, sobrecarga y condiciones operativas.

Próximas etapas

Mientras el primer envío ya está en ruta, las autoridades evaluarán en los próximos días la composición y volumen del segundo vuelo. La ministra Lustemberg indicó que, además de la asistencia inicial, se realizará una clasificación de medicamentos donados por ciudadanos y organizaciones.

Reacción y contexto

Representantes de organizaciones sociales y gremiales del sector salud participaron en la coordinación con el gobierno para definir prioridades técnicas. La iniciativa llega en un momento en que la comunidad internacional intensifica la asistencia hacia Venezuela.

Las autoridades nacionales recalcaron el carácter humanitario y bilateral de la operación, y manifestaron su disposición a continuar colaborando en función de las necesidades que se vayan identificando sobre el terreno.