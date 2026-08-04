El presidente Yamandú Orsi se reunió ayer, lunes, con el presidente del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), IIan Goldfajn, en la Torre Ejecutiva, en el marco de su visita a Uruguay con una agenda que incluyó reuniones con el Ministerio del Interior y la Policía, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

Goldfajn participó además del evento “Uruguay como plataforma regional de innovación: resultados, desafíos y oportunidades”, y se reunió con más de 100 empresarios para debatir inversiones y el respaldo de BID Invest al sector privado.

“Uno de los objetivos mayores de esta visita es lanzar junto con el presidente y con el ministro Oddone, la Estrategia País que el directorio del BID aprobó para Uruguay de 2026 a 2030”, indicó Goldfajn.

El plan tiene un componente público con los ministros de Estado y uno privado con la relación con las empresas a través de BID Invest por unos 5 mil millones de dólares.

Goldfajn destacó el aumento significativo de la inversión en Uruguay, que en 2026 será de 1.650 millones de dólares, más que el triple de lo asignado en 2025.

“Creemos que Uruguay es el candidato ideal donde la innovación y la competitividad puede generar un crecimiento mayor”, aseguró el presidente del BID.

Esta nueva estrategia país se estructura en tres pilares: apoyo a la innovación y competitividad, seguridad ciudadana y bienestar de la población, y movilidad y servicios públicos.

El jerarca firmó varios acuerdos con el Ministerio del Interior en materia de seguridad, y otro de internacionalización de la producción por 20 millones de dólares en el programa de innovación y competitividad, como parte de un plan de desarrollo productivo del país y fortalecimiento institucional por 400 millones de dólares.

Goldfajn afirmó que el BID trabajará con el gobierno y las empresas privadas para mejorar el transporte público y estimó que esta transformación estará en la agenda de 2027 y 2028.