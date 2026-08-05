La Conferencia Episcopal del Uruguay realizará este miércoles a las 09:00 una conferencia de prensa en el auditorio de la Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores para anunciar las fechas del viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay.

El encuentro ofrecerá información sobre la organización general del acontecimiento y los principales aspectos logísticos previstos.

EFE

En cuanto al itinerario y la agenda de actividades del pontífice, el comunicado señala que “serán dados a conocer oportunamente, una vez que hayan sido confirmados por las autoridades competentes y difundidos a través de los canales oficiales de la Santa Sede y de la organización del Viaje Apostólico”.