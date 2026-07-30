La directora de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), Laura Llambí, anunció que el próximo lunes 3 de agosto se reabrirá la agenda web para reservar día, hora y lugar de vacunación contra el meningococo destinada a niños y adolescentes de 9 a 15 años.

La medida incorpora por primera vez a los niños de 9 y 10 años, además de mantener al resto del grupo eta.

La reapertura responde a la gran demanda: el pasado lunes 27 se habilitaron 4.000 turnos para menores de 11 a 15 años y se agotaron en cuestión de minutos.

Llambí afirmó que el 3 de agosto la disponibilidad se duplicará, alcanzando alrededor de 8.000 dosis para esa jornada de asignación de turnos. Asimismo, adelantó que a mediados de agosto llegarán al país cerca de 40.000 dosis adicionales, de un total de 300.000 adquiridas.

Con ese flujo de vacunas, el MSP confía en cumplir el objetivo de inmunizar al público objetivo definido en esta etapa: niños y adolescentes de 9 a 15 años. El plan ya incluía a niños de hasta dos años, por lo que la ampliación apunta a cerrar la brecha en la franja intermedia. En ambos casos —niños pequeños y menores de 9 a 15 años— la vacuna es gratuita y puede aplicarse en centros de salud.

La decisión de acelerar la campaña se adopta tras la confirmación de una treintena de casos de enfermedad meningocócica en lo que va del año y seis fallecimientos, un contexto que motivó a las autoridades a priorizar el abastecimiento y la agilidad en la asignación de turnos. Las autoridades insisten en la importancia de completar los esquemas de vacunación según las indicaciones.