El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) declaró la emergencia sanitaria en todo el país por el virus de gripe aviar de “alta patogenicidad” que circula en al menos tres departamentos. En los últimos días se detectaron varios casos de gripe aviar -influenza aviar H5- en una especie silvestre de cisnes en los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones. Hasta el momento, oficialmente, se confirmó existencia de dos cisnes muertos y al menos una decena de otras aves contagiadas, con varios análisis más en proceso. Tras una reunión coordinada por el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales y autoridades del Ministerio de Ganadería, se resolvieron las medidas. Mientras rija la emergencia sanitaria, se deben restringir “todos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y aves que no sean controlados a través del Sistema de Monitoreo Avícola”. Además, se suspenden ferias, remates, exposiciones y cualquier evento que esté vinculado a aves. El incumplimiento de estas medidas prevé sanciones. Luego de esta decisión quedaron restringidos todos los movimientos dentro del país de aves de traspatio y de aves que no sean controladas a través del Sistema de Monitoreo Avícola. Están autorizados los movimientos de aves de sistemas productivos, criadas para producción de huevos o carne, considerando que son animales monitoreados constantemente y que su salida de los predios se realiza exclusivamente tras la participación de un médico veterinario que certifica su estado sanitario. La enfermedad influenza aviar no se contagia a humanos por el consumo de productos avícolas, concretamente carne aviar o huevos, pero de haber casos en sistemas productivos es un grave problema para toda la cadena avícola, en especial en los mercados que dejan de permitir el ingreso de productos que Uruguay exporta.