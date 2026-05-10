El ministro de Economía, Gabriel Oddone, planteó este sábado que uno de los principales desafíos del gobierno es atraer inversiones extranjeras y que, al mismo tiempo, el Ejecutivo mantiene como prioridad la atención a la infancia, una directiva presidencial que le transmitió Yamandú Orsi. Las declaraciones fueron efectuadas en una charla con periodistas en la que el jerarca combinó apertura a proyectos productivos con cautela fiscal. Sobre el ambicioso proyecto de HIF Global, Oddone afirmó que sería “positivo ceder todo lo que sea necesario para atraer inversiones”, aunque de inmediato condicionó esa disposición: cualquier incentivo debe darse “sin descalabro fiscal y sin generar desigualdades con las demás inversiones”. La postura refleja la búsqueda de equilibrio entre competitividad y sostenibilidad de las cuentas públicas. En relación con la Rendición de Cuentas, el ministro anticipó que el gobierno actuará “con precaución” y no descartó la posibilidad de presentar un ajuste con gasto cero. La decisión se enmarca en la necesidad de mantener disciplina fiscal frente a un escenario internacional y local más incierto, según explicó. Oddone también señaló que se está definiendo la estrategia económica para 2027 y 2028 en un contexto de menor crecimiento esperable. Respecto a 2026, defendió la proyección oficial pero reconoció una revisión a la baja: la estimación pasó del 2,2% al 1,6% de crecimiento. La corrección busca ajustar expectativas y diseñar políticas coherentes con una senda más moderada. Consultado sobre críticas de consultoras y bancos internacionales, como CPA Ferrere y JP Morgan, respondió que “una cosa es opinar, otra cosa es gobernar” y que valora esas observaciones “como bienvenidas”. Aseguró además que “los mercados están tranquilos” y que el gobierno permanece “súper vigilante” ante cualquier signo de volatilidad. El ministro destacó que encontró “un MEF que funciona extremadamente bien”, pero admitió su preocupación por el deterioro en las expectativas de negocios reflejado en informes de Exante. Atribuyó parte de la incertidumbre a factores externos y a la discusión tributaria local, tema que ha tensionado a sectores productivos. Por último, Oddone reiteró que no habrá nuevos cambios impositivos durante este período de gobierno. Confirmó, no obstante, que el Ejecutivo analiza la posibilidad de introducir un IVA personalizado en el futuro, pero dejó claro que no será implementado en la presente administración.