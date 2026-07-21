Las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) se reunieron en la tarde de ayer con representantes del sindicato de trabajadores de Primaria por la campaña de vacunación contra el meningococo.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg confirmó la llegada de las nuevas dosis de la vacuna antimeningococo, según dijo la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Alejandra Pereira, según informa canal 10.

Desde el sindicato se pusieron a disposición de las autoridades sanitarias para colaborar en que las franjas que establezca el MSP sean vacunadas con las nuevas dosis.

La dirigente sindical dio tranquilidad a la población sobre que la situación en la infancia y la adolescencia está bajo control, y que se buscará llegar a todos los niños incluidos en el esquema de vacunación.

Hay dos vacunas contra el meningococo

✔ La que se aplica los nacidos a partir del 1º de mayo de 2025, una primera dosis a los dos meses de vida, otra a los cuatro meses y una dosis de refuerzo a los 15 meses de vida.

✔ La que se aplica, una dosis a los lactantes que cumplen 12 meses de vida a partir de julio de 2025, y una dosis a los adolescentes que cumplen 11 años a partir de julio de 2025.

Pereira explicó que un equipo técnico del MSP determinará qué parte del esquema de vacunación se va a ampliar.

Para el sindicato, es fundamental la vacunación para cortar la transmisión del virus. Pereira destacó el acuerdo entre las autoridades de Educación Primaria y del MSP para volver a vacunar en las escuelas con la autorización previa de los padres.