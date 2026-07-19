Un fuerte temporal de viento y lluvia provocó estragos en la ciudad de Salto durante la madrugada de este sábado, dejando como saldo la muerte de una mujer y numerosos daños materiales en viviendas, vehículos y la vía pública. El episodio obligó a la intervención de Bomberos.

Bomberos informó que recibió decenas de llamados de emergencia y durante la mañana continuaron trabajando en tareas de asistencia en varias zonas de Salto. Las imágenes y los reportes publicados en redes sociales dan cuenta de árboles derribados, voladuras de techos y la caída de columnas del alumbrado público, que a su vez ocasionaron daños en inmuebles y automóviles.

Poco antes de las 3:00 de la madrugada, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) había emitido una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas para gran parte del litoral y el norte del país, incluido el departamento de Salto.

La alerta advertía sobre la posibilidad de vientos intensos, lluvia abundante y fenómenos asociados que podrían generar riesgo para la población y daños materiales.