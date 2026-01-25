El motociclista de 25 años que protagonizó un accidente de tránsito tras impactar contra el vehículo del ministro del Interior, Carlos Negro, fue dado de alta luego de afrontar una operación y de haber estado dos días hospitalizado.

El accidente ocurrió en las calles León Pérez y Capitán Basilio, en el barrio Cerrito de Montevideo. El jerarca no respetó un cartel de pare y además tenía la libreta de conducir vencida, por lo que fue multado.

El motociclista circulaba sin permiso de conducir y sin casco. Tras el impacto sufrió heridas en la pierna derecha y en la cadera y rodilla derecha.

El juez de Faltas que trabaja el caso dispuso que el ministro del Ministerio tiene un plazo de dos meses para presentar una licencia de conducir vigente.

Esta decisión judicial se produce en medio de una polémica política, ya que varios legisladores de la oposición criticaron al ministro y solicitaron la renuncia del jerarca.