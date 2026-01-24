El hecho fue este jueves sobre las 18:00 horas, pero se dio a conocer este viernes.

Según un comunicado dado a conocer por el Ministerio del Interior, el titular de la cartera, Carlos Negro, chocó una moto mientras iba conduciendo su camioneta en la zona del Cerrito de la Victoria.

El ministro no respetó el cartel de pare que le daba preferencia a la moto, y la terminó chocando. El conductor de la moto salió despedido de su vehículo, cayendo al pavimento.

Tras un llamado al 911, el propio ministro del Interior puso en conocimiento de la situación a la Policía, quienes le tomaron sus datos y llevaron a cabo las actuaciones pertinentes.

Es así, que los oficiales actuantes le pidieron la documentación de la camioneta, y su licencia de conducir al ministro, observando que esta última estaba vencida.

Según el comunicado del ministerio, Negro se prestó a que los policías siguieran las actuaciones de rigor correspondientes, y procedieron a aplicarle la multa por circular con la licencia vencida. Además, se le realizó examen de espirometría que dio resultad 0.

El hombre atropellado, fue asistido y trasladado a un centro asistencial, y se encuentra fuera de peligro.

En tanto, se seguirá adelante con la actuaciones policiales, en coordinación con Fiscalía, para saber si el caso tendrá otras implicancias, teniendo en cuenta que el ministro del Interior, fue el culpable del accidente.