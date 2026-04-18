Comenzaron los trabajos de reparación y rehabilitación de la red de saneamiento Arteaga, monumento histórico de Montevideo construido en piedra y cemento en el siglo XIX. Este viernes, equipos de empresas privadas y de la Intendencia trabajaron en un tramo de Pocitos, sobre avenida Brasil entre Benito Blanco y 26 de Marzo. La intervención utiliza la tecnología Liner, un sistema no invasivo que incorpora una manga flexible dentro de la caña, la infla y resiste formando un nuevo tubo interior. Según la Intendencia, el método preserva la estructura original, reduce significativamente los tiempos de obra —dos o tres días por tramo frente a al menos un mes con técnicas tradicionales— y ofrece una durabilidad estimada de alrededor de 50 años. El primer frente de trabajo abarcó aproximadamente 100 metros por un lado y 57 metros por el otro. La rehabilitación se extenderá por Benito Blanco y continuará por Barreiro, con un objetivo aproximado de 2 kilómetros a restaurar en total. La inversión prevista para este tramo es de 3 millones de dólares. Las tareas implicarán cortes y desvíos que afectarán el tránsito local; las autoridades informaron previamente a los vecinos para minimizar molestias durante la ejecución de las obras. El intendente destacó que la obra busca mejorar las condiciones del saneamiento en la ciudad y preservar una infraestructura patrimonial esencial para el servicio.