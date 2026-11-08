El papa León XIV afirmó que ningún niño de Uruguay, al que definió como país “rico en recursos”, “debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro dignos debido a la inseguridad que reina en las calles”.

Durante su visita a la periferia montevideana, León XIV cedió el protagonismo a aquellas personas que viven en los barrios más marginados del país y llamó a luchar contra la indiferencia y el abandono a los más necesitados.

Tras celebrar misa en el departamento de Paysandú, León XIV viajó hasta Casavalle donde bendijo 12 casas construidas en el marco del proyecto parroquial Familias de Guadalupe, financiado con fondos de la asociación norteamericana The Papal Foundation.

“Que estas viviendas sean para sus familias mucho más que un techo: un verdadero hogar donde puedan crecer en dignidad, paz y esperanza”, señaló después en su discurso en la parroquia barrial Nuestra Señora de Guadalupe.

Junto al arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, el papa visitó estas casas, que fueron construidas en el marco de un proyecto de la parroquia del barrio, liderada por el padre Pablo Coimbra que cumplía años ayer. “Felicidades. He venido para su cumpleaños”, bromeó el papa al saludarlo.

León XIV en Casavalle Iglesia Católica

El pontífice señaló que nadie “debería sufrir violencia hasta el extremo de llegar a perder la vida”, mientras recorría el barrio, con una fuerte presencia policial, y los vecinos lo recibían cantando “León, amigo, el Borro está contigo”.

“Me siento como en casa”

“Me siento como en casa, recordando las visitas a distintas comunidades como misionero”, dijo el papa al comenzar su discurso.

León citó la parábola del buen samaritano que cuenta de un hombre que “cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron”.

“A la terrible agresión que recibió el hombre se le sumó el dolor causado por la indiferencia de aquellos que, aun viéndolo necesitado, pasaron de largo”, relató.

“Pero la historia no termina allí; en el relato se enciende una luz de esperanza: al verlo, un samaritano se conmovió, se acercó, curó sus heridas, lo condujo a un albergue y ofreció los medios necesarios para su cuidado y recuperación”.

El papa explicó que “esta historia la podemos ver muchas veces replicada también hoy en los numerosos casos de inseguridad y de violencia que lamentablemente amenazan la paz de nuestros barrios, e incluso la vida de nuestros seres queridos, y a los que tantas veces la sociedad responde con indiferencia”.

León XIV en el barrio Casavalle Vatican News

Destacó que “al mismo tiempo podemos ver la otra cara; la acción de numerosas instituciones y personas de buen corazón que contribuyen a fomentar la paz y que ayudan a las personas a hacer frente a sus necesidades de manera concreta”.

“No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver. No podemos acallar nuestra conciencia cuando constatamos que una madre no tiene los medios para alimentar a sus hijos. No podemos ignorar que en nuestro entorno hay mucha gente que sufre, que está sola y es vulnerable”, reclamó León.

“Un hijo de este país, tan rico en recursos, no debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro dignos debido a la inseguridad que reina en las calles. Mucho menos debería sufrir violencia hasta el extremo de llegar a perder la vida”, agregó.