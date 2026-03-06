El coordinador del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Florida, Cono Arrúa, explicó que la capacidad de la represa de Paso Severino -principal reserva de agua dulce que abastece el área metropolitana- había llegado al 50%, aunque en los últimos días subió al 55% por las lluvias registradas en la capital departamental sobre el río Santa Lucía. La situación déficit hídrico motivó que el Cecoed esté abasteciendo a poco más de 70 familias de la periferia de la ciudad de Florida, según informó Arrúa. Hace 15 días el presidente de OSE, Pablo Ferreri, informaba que la zona metropolitana cuenta con un 68% de la capacidad máxima de las reservas de agua. “Nos deja espacio para trabajar con tranquilidad, pero estamos ocupados en el tema”, señaló el jerarca. Ferreri destacó que se realizaron algunas modificaciones en la infraestructura “para aprovechar mejor el agua bajo un protocolo que antes no existía”. Este protocolo, recordó, se elaboró luego de la sequía de 2023 que sufrió el país. El presidente de la empresa estatal exhortó a la población a hacer un uso responsable del agua, en línea con el mensaje que difunde OSE desde la experiencia de la crisis hídrica de 2023. Por otra parte, OSE alertó que el déficit hídrico en la zona centro-sur del país está generando una reducción en las reservas de las fuentes de abastecimiento de agua potable para las ciudades de Minas y Solís de Mataojo, en el departamento de Lavalleja. Un comunicado de la empresa estatal señaló que ante la “persistente falta de precipitaciones” se registró un “descenso sostenido en los cursos de agua y embalses que funcionan como fuente de suministro”. Por el momento “el servicio de agua potable se mantiene con normalidad en ambas localidades”, pero la reducción del consumo es un elemento “fundamental” a la hora de preservar las reservas y sostener el abastecimiento mientras “persistan las actuales condiciones climáticas”. En ese sentido, OSE anunció que tomó una serie de medidas y ajustes operativos entre ellos “la regulación de presiones”. Las autoridades reiteraron que es necesario realizar un uso responsable del agua y evitar consumos “no esenciales” como el “lavado de veredas, patios y vehículos, el riego y el llenado de piscinas”. “OSE continuará monitoreando la evolución de la situación y adoptará las medidas necesarias para resguardar el suministro en ambas localidades”, destacó la empresa en el comunicado.