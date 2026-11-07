El papa León XIV ofició una misa este sábado en el Parque París Londres, en el departamento de Paysandú, la primera de su gira por Sudamérica.

Durante la misa, el pontífice recordó a una figura particular de la Iglesia Católica uruguaya, monseñor Jacinto Vera, a quién describió como el “obispo gaucho” que fue “un testigo coherente de la fe que anunciaba, generoso en la caridad y entregado totalmente a la misión apostólica”.

Vera quien fuera la cabeza de la Iglesia en Montevideo fue beatificado por el papa Francisco en 2023.

“Generoso en la caridad y entregado totalmente a la misión apostólica, desplegó su celo pastoral en todas direcciones y sin medir los sacrificios. Por ejemplo, acudía a atender a los enfermos a caballo a pesar de las grandes distancias, de los peligros del camino y de las inclemencias”, relató León XIV.

Y lo recordó como “el obispo gaucho” que “recorrió tres veces el territorio uruguayo llevando fe y esperanza a sus habitantes”.

León XIV y Jacinto Vera Iglesia Católica

“Durante la histórica defensa de Paysandú en 1864, monseñor Vera se instaló en la Isla de la Caridad, frente a la ciudad sitiada, para atender a refugiados y heridos de ambos bandos”, afirmó.

Vera nació el 3 de julio de 1831 en un barco frente a las costas de Brasil. Sus padres, Gerardo y Josefa, estaban viajando desde las Islas Canarias a la Banda Oriental. A los 19 años el futuro obispo de Montevideo descubrió su vocación e inició sus estudios eclesiásticos.

Durante el sitio a la ciudad de Paysandú por parte de Venancio Flores el sacerdote se instaló en la Isla de la Caridad, frente a la ciudad sitiada, para atender a refugiados y heridos de ambos bandos.

Vera, como recordó León XIV durante su homilía, permaneció hasta la caída del sitio para ayudar a los más necesitados.

En 1879 se forjó su logro más importante: ser padre de la Iglesia de Uruguay. Falleció dos años después, durante una misión que realizaba en Pan de Azúcar, a los 67 años.

Fue beatificado por el papa Francisco en 2023. El milagro que se le reconoció es “la curación rápida, duradera y completa de una niña de 14 años”, que “había sufrido una grave infección luego de operarse de apendicitis”, según informó la Iglesia Católica de Montevideo.

Los tres símbolos de la región

El papa aseguró que ahora es el turno de las nuevas generaciones de “continuar el legado que estos sembradores del evangelio han dejado” y debe hacerse “teniendo en cuenta lo que dice la palabra de Dios: con justicia, con honestidad y fidelidad”.

Posteriormente, el pontífice enumeró los “tres símbolos” que, según señaló, “caracterizan esta región y pueden ayudarnos a reflexionar sobre el tesoro de la fe que nos ha sido dado y la misión que hoy se nos confía: el primero es el puente, el segundo los palmares y el tercero el mate”.

“En esta ciudad de Paysandú se encuentra el puente internacional General Artigas que atraviesa Uruguay, uniendo dos países limítrofes”, dijo León XIV, para quien esto implica “apertura, comunicación, intercambio”, y la importancia de “ser constructor de puentes” por “la vocación a la que todos estamos llamados”.

El mate y los palmares

“Otro símbolo que caracteriza y embellece esta tierra son los palmares. Este árbol es resistente a la fuerza de los vientos, posee raíces profundas, se eleva rectamente hacia el cielo en busca de luz y produce el hermoso fruto del yatay. Hermosa imagen del origen y el destino al que estamos llamados”, manifestó.

León XIV en Paysandú Iglesia Católica

Agregó que “en esta región las palmeras no crecen aisladas, forman palmares, son muchas, no están solas ni distanciadas”.

“Hasta Roma llegó el mate”

“Finalmente pensamos en un símbolo que está presente en cada hogar de este país, en cada lugar de estudio, de trabajo, en cada reunión de amigos: el mate, esa bebida tan típica de Sudamérica cuyo significado profundo ustedes pueden explicar mejor que yo. También hasta Roma ha llegado el mate. Es símbolo de familiaridad, de amistad, de encuentro, nos enseña a compartir, a estar juntos, estrechar los lazos que nos unen, es símbolo de acogida, de integración y de valores comunes. Tomar mate es un ritual lleno de simbolismos”, destacó León XIV.