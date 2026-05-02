El presidente Yamandú Orsi participó este viernes en el acto del 1° de Mayo convocado por el PIT‑CNT, donde agradeció la presencia de los trabajadores de prensa y valoró las intervenciones de los dirigentes sindicales Joselo López, Nathalie Barbé y Javier Díaz. Tras el encuentro, el mandatario señaló que los discursos fueron extensos y que contienen elementos con los que el gobierno coincide y otros con los que no, por lo que —dijo— corresponde un análisis posterior para evaluar la plataforma en su conjunto. Orsi adelantó que la opinión oficial sobre la jornada será comunicada por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, en cadena nacional de radio y televisión. Al referirse a la plataforma reivindicativa del PIT‑CNT, el presidente subrayó la continuidad de la independencia de clases: “No siempre son caricias y no siempre son palos; es una mezcla de cosas”, afirmó. El mandatario reconoció que es comprensible que los trabajadores mantengan expectativas y resaltó que la lucha de la clase trabajadora —y de otras organizaciones— responde al deseo de avanzar en las demandas pendientes. “Lo que mueve la lucha... es seguir caminando para obtener lo que se piensa y lo que se sostiene”, declaró, y concluyó que “falta muchísimo” por hacer. Más temprano, Orsi saludó a los trabajadores mediante un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.