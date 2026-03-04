El organismo informó este martes que las reservas de las fuentes de abastecimiento registran una reducción significativa por la persistente falta de precipitaciones. Aunque OSE aseguró que, por el momento, el servicio de agua potable se mantiene con normalidad en ambas localidades, advirtió que la caída sostenida de caudales en cursos de agua y embalses obliga a extremar precauciones. En su comunicado, la empresa estatal exhorta a evitar usos no esenciales del recurso: lavado de veredas, patios y vehículos, riego de jardines y llenado de piletas. Las autoridades señalaron que la colaboración ciudadana es clave para preservar las reservas y garantizar el abastecimiento mientras persistan las condiciones climáticas adversas. Además, aseguraron que de ser necesario, adoptarán medidas adicionales para resguardar el suministro en ambas localidades. La alerta de OSE se suma a las advertencias meteorológicas por la falta de lluvias en la región y las recomendaciones de planificación para el uso racional del agua en el corto y mediano plazo. Las autoridades, según dijeron, advertirán a la población sobre la evolución de la situación y eventuales restricciones.