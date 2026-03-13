Ortuño aseguró que la calidad del agua es totalmente potable, aunque sigue siendo un tema de “preocupación y ocupación” del Ministerio de Ambiente y de OSE. “La calidad del agua es potable, se puede consumir”, remarcó el ministro, quien destacó el trabajo de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) como ente controlador. El jerarca explicó que espera por los resultados de los estudios luego de los muestreos de la Ursea y de OSE y que, una vez estén listos, se presentarán en el Parlamento. Recordó que el aumento de la presencia de trihalometanos es más común durante el verano y que la sequía ayudó a que se agrave la situación. Un informe divulgado a fines de febrero por OSE sobre el nivel de trihalometanos en el agua del sistema metropolitano consignó que algunas muestras superaron el límite establecido. Se trata, según el documento, de “compuestos asociados a la desinfección del agua con cloro” que “se forman cuando el desinfectante reacciona con otros compuestos presentes en el agua”, como materia orgánica o bromuros. En ese sentido, el ministro pidió a la población un uso más responsable del agua, teniendo en cuenta que la falta de lluvias compromete el abastecimiento en la ciudad de Minas, en el departamento de Lavalleja. El diputado colorado, Felipe Schipani, presentó un proyecto de ley para exonerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al agua embotellada y a los filtros de agua para consumo humano en Montevideo. El legislador fundamentó esta medida en “los niveles de trihalometanos detectados en el agua potable suministrada” en el área metropolitana. “Los trihalometanos son subproductos de la desinfección con cloro que, si bien no generan efectos inmediatos en la salud, han sido asociados en la literatura científica internacional con riesgos sanitarios cuando la exposición es prolongada en el tiempo”, explicó Schipani en la exposición de motivos. Para el diputado de la oposición es “imprescindible” que se adopten medidas para que la población acceda a “alternativas seguras” de consumo de agua “sin que ello implique una carga económica adicional”. La solicitud de exonerar el IVA al agua embotellada y a los filtros domésticos “tendría carácter excepcional y transitorio” para Montevideo, aclaró el legislador en el texto del proyecto. Esta propuesta es similar a un mecanismo utilizado durante la fuerte sequía que afectó a Uruguay durante 2023, cuando se implementaron beneficios fiscales extraordinarios para facilitar el acceso al agua potable.