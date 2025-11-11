Luego de una asamblea del sindicato de maestros, se resolvió que este martes, vuelvan las clases.
Ya era el tercer día de la medida sindical, debido a las agresiones ocurridas el miércoles pasado a niños, madres y docentes en la Escuela N°123, del barrio Flor de Maroñas, en Montevideo.
Como parte del reclamo que llevó a cabo el sindicato en los últimos días, donde se pidió mayor seguridad en los centros de enseñanza, este lunes, hubo una movilización que terminó en Torre Ejecutiva. Allí, representantes de Ademu fueron recibidos por el presidente de la República, Yamandú Orsi.