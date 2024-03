El estremecedor pedido de ayuda de Daniel Osvaldo: "Mi vida se me está yendo de las manos..."

El exfutbolista Daniel Osvaldo compartió a través de sus redes sociales un desgarrador mensaje, donde reveló el dramático momento que atraviesa debido a sus problemas de salud mental y adicciones.

" Yo sé que voy a salir y que voy a volver a ser el de antes. Aún no entiendo como llegue hasta acá, la verdad" , manifestó el delantero, por medio de un video de 10 minutos que publicó en su cuenta de Instagram personal.

Tras separarse de la periodista Daniela Ballester, el ex Boca Juniors confesó estar "bastante desesperado" con su situación actual, que le llevó a recaer en el alcohol y las drogas.

El dramático descargo de Daniel Osvaldo



El exfutbolista de 38 años se sinceró y reveló los problemas que atraviesan su vida: " No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande".

"Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos ", lamentó el ex atacante de Banfield, quien recibientemente inició un tratamiento psiquiátrico.

Según aclaró en su descargo, el padece de " depresión y falta de autoestima" . " Por enojo he caído en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa ", relató.

Daniel Osvaldo confirmó su separación.

En esta misma línea, expresó que sus problemas de salud mental le impiden levantarse de la cama. " No me dan ganas ni de bañarme" , lamentó e insistió: " He caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande ".

Hace tan solo unas semanas, el jugador confirmó su separación de la periodista de C5N y borró las fotos que mantenían juntos. En esta oportunidad, subió el video también para pedirle disculpas por lo que dijo sobre ella después de su separación.

Osvaldo tuvo su última presentación profesional en febrero de 2020, en el Banfield que dirigía Hernán Crespo. " No tengo un trabajo estable. Me gasté prácticamente todos mis ahorros porque como no tengo ingresos, la plata no dura para siempre ", contó.