En ocasión de celebrarse el Día Internacional de las Aduanas, la Organización Mundial de Aduanas (OMA) aprovechó la ocasión para dirigirse a la comunidad del sector a escala internacional.

En un mensaje de Ian Saunders, secretario general de la OMA, se dirigió a las administraciones aduaneras del mundo para destacar que “este año, elevamos la imagen de las Aduanas como protectoras de la sociedad y demostramos nuestra dedicación a la seguridad mediante el lema de la OMA para 2026: Las Aduanas protegen a la sociedad mediante la vigilancia y el compromiso”.

Fuente: aduana

Bajo este principio, Saunders instó a los miembros de la OMA a “ampliar el reconocimiento público de cómo su constante servicio apoya y protege a las comunidades a las que sirven. De hecho, incluso con nuestra posición destacada en la frontera, la contribución indispensable que las Aduanas realizan a la seguridad y el bienestar de las sociedades de todo el mundo no se comprende comúnmente como parte de la misión de la agencia. Necesitamos demostrar que unas autoridades aduaneras sólidas y bien equipadas son indispensables para la seguridad nacional e internacional, la salud pública, la protección del medio ambiente, la facilitación del comercio y la integridad de la cadena de suministro”.

También señaló que los aduaneros pueden mostrar los logros operativos, destacando las prácticas y herramientas que los hacen posibles. También es posible demostrar el valor del intercambio de información e inteligencia, la cooperación regional e internacional, el desarrollo de capacidades, la gestión de riesgos, los equipos de detección y el análisis de datos como piedras angulares para salvaguardar nuestra sociedad.

Desde la OMA resaltaron que “el mandato de protección de las aduanas no se limita a la lucha contra las armas de fuego ilícitas, los flujos financieros, los narcóticos y las mercancías peligrosas. También abarca la promoción de la salud y la seguridad públicas, la protección del medio ambiente, la respuesta ante desastres y la seguridad general”.

Fuente: Prensa Aduana

Como una protección más eficaz de la sociedad exige una respuesta unificada, Saunders destacó la necesidad de crear “alianzas con otras administraciones, autoridades gubernamentales, agencias de inteligencia y de aplicación de la ley, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y operadores comerciales y logísticos aporta un valor añadido importante a la hora de proteger nuestras fronteras y cadenas de suministro mundiales”.

A juicio de la OMA las Aduanas no solo desbaratan las operaciones delictivas; preservan la seguridad y el bienestar de sociedades enteras.

“Al emprender estos esfuerzos, debemos ser conscientes de que los objetivos que perseguimos son sustanciales y complejos. Nuestra capacidad para involucrar, influir, educar e inspirar a nuestro público es mayor cuando nuestras narrativas se basan en hechos y logros para el mejoramiento de la sociedad. Cuando nuestros esfuerzos dan frutos, la sociedad ve que donde hay una frontera, allí está la Aduana, trabajando para cumplir con su compromiso de protección”, manifestó Saunders.