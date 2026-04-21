En un acto de profunda trascendencia para el futuro de la conectividad de la región, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia, en articulación con las autoridades aeronáuticas de Chile, Costa Rica, Panamá, Aruba, Perú y Bolivia, formalizó la suscripción de unas Cartas de Intención para la Cooperación Internacional en materia de Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF). Este acuerdo bilateral representa un paso audaz hacia la consolidación de un corredor aéreo regional de bajas emisiones, reafirmando el liderazgo de Colombia y su colaboración con los Estados firmantes en la agenda global de descarbonización. La rúbrica de este instrumento se llevó a cabo en el marco de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE). Esta alianza responde de manera directa a los desafíos climáticos del siglo XXI y a las directrices emanadas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Los Estados participantes han manifestado su voluntad política para aportar progresivamente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, reconociendo al sector aeronáutico como un motor de crecimiento que debe evolucionar en armonía con la preservación del medio ambiente. La carta de intención prioriza la cooperación técnica y el intercambio de conocimientos especializados para fomentar el ecosistema de los combustibles SAF en América Latina. Las líneas de acción prioritarias incluyen: Intercambio de marcos normativos y técnicos sobre combustibles sostenibles. Socialización de buenas prácticas, lecciones aprendidas y fortalecimiento de capacidades técnicas en los entes rectores de la aviación. Identificación de oportunidades para la producción, certificación y distribución de SAF, aprovechando el potencial geográfico y biológico de la región. Coordinación de mecanismos que faciliten la comercialización y coloquen a América Latina como un polo exportador de energías limpias para el sector aéreo. Esta iniciativa no solo fortalece los lazos de hermandad entre nuestras naciones, sino que posiciona a la región como un actor de vanguardia en la transición energética global. Con la suscripción de este documento se ratifica el compromiso con una aviación eficiente, moderna y, fundamentalmente, respetuosa de los límites planetarios, garantizando un legado de movilidad sostenible para las próximas generaciones.