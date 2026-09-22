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Mónica Litza (*)

Cuando pensamos en un puerto pensamos en barcos, contenedores, muelles y cargas. Y por supuesto necesitamos infraestructura, dragado, seguridad, tecnología y eficiencia para ser competitivos. Pero creemos que un puerto moderno puede hacer algo más: generar oportunidades alrededor de todo lo que pone en movimiento.

Con esa mirada presentamos durante la Ronda de Negocios 2026 en Avellaneda, Dock Sud Global y Aula Puerto, dos programas diferentes pero complementarios.

Mónica Litza, ´presidenta del Consorcio de Gestión Puerto Dok Sud, remarcó que el puerto es un motor logístico indispensable para el país.

Dock Sud Global busca aprovechar una de las grandes fortalezas del Puerto: su conexión con el mundo. En Avellaneda, nuestra región y toda la provincia de Buenos Aires tenemos un enorme entramado de PyMEs e industrias con capacidad para crecer y exportar. Pero sabemos que tener un buen producto muchas veces no alcanza.

El comercio exterior requiere información, contactos, conocimiento de mercados, logística y acompañamiento. Dock Sud Global quiere transformar las relaciones nacionales e internacionales del Puerto en oportunidades concretas para nuestras empresas, articulando con cámaras, universidades, organismos públicos, embajadas, operadores y especialistas.

Y hay otro desafío que para nosotros es fundamental: el mundo del trabajo está cambiando y el trabajo portuario también.

Nuevas tecnologías

La automatización, la inteligencia artificial, la digitalización y las nuevas tecnologías están transformando las tareas y los perfiles que requieren las empresas.

Frente a ese cambio queremos preparar a nuestra gente. Por eso creamos Aula Puerto. Queremos que los jóvenes que aspiran a trabajar en las empresas del Puerto puedan adquirir las capacidades que ese nuevo mundo laboral demanda. Y queremos que quienes ya trabajan puedan actualizarse, incorporar nuevas herramientas, mejorar su calificación y aspirar a puestos de mayor responsabilidad. La capacitación también es movilidad social.

Aula Puerto ofrecerá formación vinculada con la actividad portuaria, logística, comercio exterior y nuevas tecnologías, además de inglés, portugués y chino orientados al comercio internacional. La propuesta se construirá junto con universidades, instituciones educativas, empresas y trabajadores, para formar en aquello que el sector realmente necesita.

No queremos formar para un trabajo que ya no existe. Queremos formar para el trabajo que viene.

Dock Sud Global conecta nuestras empresas con el mundo. Aula Puerto prepara a nuestra gente para las nuevas oportunidades.

Esa es nuestra idea de un puerto moderno: un puerto que abre mercados para nuestras empresas y puertas para nuestros trabajadores.

(*) Presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud.