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Narvaezbid presentó una nueva subasta digital corporativa correspondiente a una planta industrial ubicada en el Parque Industrial de San Luis. Se trata de una oportunidad orientada a empresas que buscan ampliar, relocalizar u optimizar su operación mediante un esquema de venta de leasing, con financiamiento flexible. El cierre de la subasta es el 29 de mayo a las 13.

El activo cuenta con 5.505 m² cubiertos sobre un lote total de 14.500 m², y dispone de doble acceso independiente y playa de maniobras, características clave para operaciones industriales y logísticas de mediana y gran escala.

La planta posee infraestructura instalada, incluyendo energía propia y layout de cross docking, lo que permite una rápida puesta en funcionamiento y una operación eficiente desde el primer momento.

La comercialización se realiza mediante leasing, y el valor publicado de u$s 10.000 corresponde a la cuota mensual, facilitando el acceso a un activo estratégico sin necesidad de una inversión inicial elevada.

Las subastas de inmuebles en Narvaezbid son abiertas a todo público, con inscripción gratuita y participación completamente online.

Cómo participar

Cualquier persona o empresa puede participar, realizando todo el proceso de forma online, coordinando una visita a los inmuebles. Para ofertar, sólo deben registrarse en la web y una vez que su usuario haya sido validado, iniciar la habilitación en la subasta seleccionada.

En las condiciones de participación de las subastas se pueden encontrar todos los gastos de las operaciones detalladas.

Todos los inmuebles publicados en la web se encuentran disponibles para recibir ofertas hasta el horario de cierre de cada subasta. A partir de ese momento, cada oferta nueva que ingrese agregará tres minutos extras al reloj, hasta que la última oferta en ingresar se convierta en la ganadora de la subasta.

Visitas e información adicional:

Por cualquier consulta por el inmueble pueden comunicarse vía telefónica o WhatsApp al (011) 5452-1337 de lunes a viernes de 9 a 18 o sino las 24 horas vía WhatsApp al (011) 5972-0949.