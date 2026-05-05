Dieron sus frutos los trabajos realizados por Aeropuertos Argentina en coordinación con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Llevado a cabo entre el 5 de enero y el 14 de abril de 2026, contemplaron la rehabilitación integral de la pista 08-26, incluyendo la aplicación de más de 40.000 toneladas de un nuevo paquete asfáltico modificado con polímeros, sobre todo el rodaje principal. También hubo modificación de las cabeceras de pista, para adecuarlas a la normativa vigente y modernización del sistema de balizamiento, reemplazando 250 luminarias halógenas por tecnología LED de bajo consumo y larga vida útil, junto con la instalación de un sistema de energía ininterrumpida (UPS) que garantiza el funcionamiento continuo de los sistemas de ayudas visuales. Adicionalmente, se instaló un nuevo sistema de detección de hielo en la pista que permite obtener información en tiempo real sobre las condiciones de la superficie, incluyendo la posible formación de hielo, escarcha o nieve. Este nuevo sistema no solo optimiza la gestión de las operaciones, sino que permite realizar tareas preventivas de forma más eficiente, reduciendo tiempo y recursos. A la tecnología MARWIS, implementada en 2025, se sumó un sistema móvil de monitoreo climático que permite conocer, en tiempo real, el estado de variables como temperatura del pavimento, humedad, presencia de hielo, nieve, agua y coeficiente de fricción, entre otras condiciones fundamentales para el correcto funcionamiento del aeropuerto como para la seguridad de las operaciones. Finalizando las obras del “lado aire”, sector por donde circulan las aeronaves, se demolió por completo la plataforma comercial existente para dar lugar a un nuevo pavimento materializado en hormigón, ampliando la superficie del sector. Respecto a la terminal, los trabajos también incluyeron la ampliación del pre embarque en 100 m2, para un total de 300 m2 finales, con un incremento en el espacio de un 50%, que incluye también la incorporación de nuevas opciones gastronómicas. Con estas obras, Río Grande contará con un aeropuerto totalmente renovado, con amplias mejoras en su confort y nuevas medidas que refuerzan la seguridad operacional, mejorando las condiciones y tiempos de operación en situaciones climáticas y de visibilidad adversas, con impacto en la eficiencia de las tareas y la prevención de riesgos.