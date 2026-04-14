Los buques portacontenedores “Argentino II” y “Asturiano III”, que operaban en el circuito Buenos Aires – Puerto Madryn – Ushuaia, extenderán su cobertura a la totalidad del litoral marítimo atlántico. Con esta medida, la firma Naviera del Sud S.A. a través de su línea de cabotaje Patagonia Shipping Lines (PSL), amplió sus servicios marítimos en el litoral atlántico argentino con el fin de fortalecer la conectividad portuaria nacional. Como parte de este plan estratégico, se incorporará una nueva recalada en el puerto de Bahía Blanca, inicialmente con una frecuencia mensual, con el objetivo de evolucionar a un esquema quincenal desde el mes de mayo. Este servicio se prestará de forma regular con ambas embarcaciones, consolidando una red logística marítima eficiente y sostenida. El nuevo esquema operativo permitirá captar cargas de exportación e importación con origen y destino en Buenos Aires. También cargas de cabotaje hacia el norte y sur del país, articulando de manera estratégica los puertos de Bahía Blanca, Buenos Aires, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Ushuaia. “Esta iniciativa se inscribe en un plan más amplio orientado a reactivar y conectar integralmente los puertos patagónicos, los cuales históricamente han sido subutilizados pese a su enorme potencial logístico y económico. En este sentido, reafirmamos la continuidad de una tradición centenaria de sus socios en el servicio de cabotaje marítimo a la región”, señalaron desde Naviera del Sud. El fortalecimiento del transporte marítimo de cabotaje presenta ventajas estructurales relevantes para la logística y la economía del país: - Reducción sustancial de costos logísticos, especialmente en largas distancias, frente al transporte terrestre. - Menor impacto ambiental, con una huella de carbono significativamente inferior. - Disminución de la siniestralidad, en comparación con el transporte por carretera. - Menor presión sobre la infraestructura vial, evitando costos permanentes de mantenimiento de rutas a nivel nacional y provincial. “De esta manera, Naviera del Sud S.A. se posiciona como un actor clave en la construcción de una logística más eficiente, competitiva y sustentable, contribuyendo al desarrollo económico federal, al desarrollo del cabotaje marítimo nacional y a la optimización de los flujos comerciales de la Argentina”, resaltaron desde la compañía.