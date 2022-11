Proponen mejoras profesionales y mayor relación con la comunidad

El 29 de noviembre, unos 3.500 Despachantes de Aduana de todo el país estarán en condiciones de acudir a las urnas para decidir el destino de la institución que los reúne.

El Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina (CDA) elegirá su Comisión directiva para el trienio 2022 a 2025 oportunidad donde dos listas cotejarán ideas y propuestas.

La Agrupación Despachantes Unidos, al frente del CDA desde hace seis años, medirá fuerzas con la Lista Azul que presidió la institución entre 2010 y 2016.

Desde Transport & Cargo, se refleja la oferta de las dos listas que dirimirán propuestas en estos comicios.

LISTA AZUL

ADMINISTRACIÓN

Programa de facilitación de incorporación de socios.

Abrir un periodo de gracia, durante el cual los nuevos socios, tengan un régimen menos gravoso, para su ingreso al Centro Despachante de Aduana.

La institución debe convertirse en una entidad integradora de jóvenes profesionales.

Recuperar capacidad económica. Sanear las finanzas y la economía del CDA, equilibrando los ingresos con los egresos, orientando estos últimos a mayores beneficios al socio.

"Con la publicación del balance correspondiente al ejercicio fiscal cerrado el 31/08/2022, ha quedado demostrado que la situación económica es muy compleja, con un fuerte quebranto en el periodo y con una considerable pérdida de patrimonio producida en los últimos seis años de gestión", destacaron desde la Lista Azul en un comunicado.

CAPACITACIÓN

Programa de formación continua en comercio exterior orientado a mejorar la calidad profesional de los socios.

Etapa Inicial: ampliar los acuerdos con otras universidades para la realización de posgrados (actualmente sólo se hacen con la UAI).

Segunda etapa: realizar capacitaciones propias certificadas, con y sin exámenes de aprobación.

Promover el reconocimiento del título de Despachante de Aduana para las equivalencias de materias en las Tecnicaturas y Licenciaturas en Comercio Internacional.

Programa de Crédito Fiscal en Capacitación.

Habilitar al CDA como Unidad Capacitadora SEPYME.

Declaración consulta previa Res. 2127/2006.

Promover la aplicación por parte del servicio aduanero de la Res. 2127/06, práctica que hoy no es aceptada y tramitada por todas las dependencias aduaneras. Esto reducirá los casos de declaraciones inexactas que perjudican a los socios.

Operador Económico Autorizado.

Promover al Despachante de Aduana como Operador Económico Autorizado, acompañando el proceso con capacitación y Asesoramiento. Articulando sus costos con los programas de financiamiento MiPymes.

Prevención del narcotráfico.

Capacitar a los socios para detectar situaciones potencialmente peligrosas, para el Despachante. Medidas de autodefensa preventivas.

Candidatos de la Lista Azul para las elecciones 2022.

INSTITUCIONAL

Pautas para el cobro de honorarios.

Evaluar su incorporación al código de ética, como una manera de evitar la competencia desleal asociada a los regímenes de PSP.

Recuperar proyecto Fundación CDA.

Evaluar un esquema completo de actividades de la Fundación, no limitándola a la Casa del Despachante.

Recuperarla del olvido al que ha sido sometida por la actual gestión, que ha desatendido la decisión de la asamblea que dispuso su creación.

Recuperar la relación con los principales actores COMEX.

Generar sinergias con las entidades que representan a los dueños de la carga, con el objetivo de obtener beneficios para toda la cadena del negocio, que permitan pararse con una postura de mayor relevancia ante los prestadores de servicio y los organismos estatales.

Recuperar espacios ante AFIP y DGA en las mesas previas al dictado de normativa.

Obtener la participación del CDA en la redacción de nueva normativa antes de su promulgación/publicación.

Promover la actualización de normativa en base a las facilidades tecnológicas actuales y necesidades de los socios.

Marcelo Moscoso Boedo, candidato a presidente CDA Lista Azul.

MEJORAS PROFESIONALES

Actualización sobre retenciones de honorarios.

Reactivar Comisión Especial de Normativa Aduanera.

Solicitar que sea de carácter permanente la Comisión Especial de Normativa Aduanera, creada por la Disposición N° 128/14(AFIP). Que a través de esta se procedió a compilar toda la normativa aduanera para un mejor conocimiento y aplicación por parte de los operadores jurídicos y al proceso de adopción de decisiones en el ámbito de esta Administración y los operadores que la utilizan a efectos de actualizar y mejorar lo hasta ahora allí vertido.

Solicitar habilitación de rectificaciones para más datos en despachos y permisos.

Solicitar el acceso al sistema (Vía SIM o intranet DGA) para rectificación de campos que no sean información sensible de rectificación y que no ocasionen perjuicio fiscal.

Solicitar la publicación de los fundamentos de los criterios de clasificación, en las resoluciones de clasificación arancelaria.

Reflotar la solicitud de publicación de los fundamentos clasificatorios, explicitando "el interés significativo" para el sector privado.

Solicitar reducción de los plazos para la resolución de una consulta clasificatoria.

Gestionar ante AFIP DGA el explicitación de plazos máximos para la consulta clasificatoria. Los plazos actuales desaniman el uso de un importante recurso para evitar infracciones derivadas de la clasificación arancelaria.

Gestionar un mecanismo para evitar el pago de impuestos sobre crédito y débitos en gastos de terceros.

Esquema similar al de los agentes de bolsa o de otros agentes comerciales, que tienen cuentas bancarias con afectación específica a gastos de terceros, exentas de estas cargas impositivas.

RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Visibilizar el CDA en los medios de comunicación masiva.

Con el objeto de mejorar el concepto de la comunidad sobre los profesionales despachantes de aduana.

Defender a la profesión de los ataques injustificados, generados por el desconocimiento de las tareas desempeñadas.

SERVICIOS AL SOCIO

Reinstalación del servicio de combis.

Devolver a los socios de CABA el uso de este servicio, para al transporte de personas y documentación, entre los diferentes lugares operativos.

Evaluar con las filiales y corresponsalías, la factibilidad de establecer modelos similares adaptados a cada jurisdicción.

Generar espacios culturales, deportivos y de bienestar personal para los socios.

Reflotar convenios con cadenas de gimnasio; espacios de arte, lectura; convenios de turismo.

Actividades que podrán llevarse a cabo dentro o fuera de las instalaciones del CDA

Coworking CABA y filiales + Cabinas Públicas.

Armado de salas de reuniones en las sedes del CDA.

Habilitación de sistema de reserva de las salas para el socio.

Rehabilitación de cabinas SIM de uso de los despachantes, gratuitas y en horarios limitados, con el objetivo que todos tengan acceso.

Acompañar al socio en la solución de los problemas en Terminales, Depósitos Fiscales y lugares operativos.

Este es un reclamo permanente de los socios, que no ha sido resuelto, ya que se anuncian inicio de gestiones, pero no se logran culminaciones exitosas.

Poner a consideración de los socios, la creación de la Mutual CDA.

Activar subcomisiones abiertas y participativas.

Convenio de descuento prepaga para socios.

Beneficio orientado a todos los socios y no solo a los que se encuentren en relación de dependencia.

Proponer la creación de una Caja Compensadora Optativa.

Esquema similar a los que tienen otras agrupaciones profesionales, orientada a complementar el sistema de jubilación estatal.

Crear la figura de la Defensoría del Socio.

Figura institucional orientada a la defensa de los derechos del socio, ante casos de falta de atención adecuada.

Mejorar la calidad de servicio al socio de las asesorías.

Evaluación permanente del servicio, generando y publicando indicadores de calidad de atención.

Gestionar mejores condiciones de infraestructura que faciliten el trabajo de los colegas en el interior.

Fundamentalmente en frontera, donde las condiciones de los lugares donde tienen que trabajar son inadecuadas.

Consulta permanente al socio.

Realizar encuestas sobre distintos temas (por ej. operativos, de normativa, comerciales, etc.) especialmente de manera anónima, para promover la participación y la comunicación de problemáticas.

Realización de encuestas sobre servicios recibidos de la institución, sin miedo a la crítica, siendo esta la única manera de generar pautas de mejora de calidad de servicio.

TECNOLOGÍA

Optimización de la web para que sea la primera opción de consulta del socio.

Incorporar base de legislación aduanera con búsqueda inteligente.

Para que la página del CDA sea la primera fuente de consulta.

Además, incorporar toda la información de: marítimas, horarios / mails / terminales / oficinas de aduanas, direcciones, etc.

Plataforma de gestión obligaciones UIF.

Sobre la base que la exclusión de la figura del Despachante de Aduana como sujeto obligado no es una opción, ya que esta imposición deviene de obligaciones que el estado argentino asumió con la GAFI.

La propuesta es entregar al socio una herramienta informática que le permita administrar y cumplir con las obligaciones impuestas por UIF sobre documentación respaldatoria de sus clientes.

APP de servicios mejorada.

Poner a disposición una verdadera APP, que permita recibir y gestionar por parte del socio informaciones operativas, encuestas, pedidos de turnos de asesorías, etc.) Una vez lograda una plataforma sólida es posible agregar servicios. No resulta hoy aceptable no contar con este tipo de herramientas en la profesión.