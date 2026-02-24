Personal de la Prefectura Naval Argentina dio inicio al Curso sobre Narcotráfico Marítimo – GRES, que se desarrollará del 23 al 27 de febrero en la Sala de Situación de la Dirección de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre del Edificio Guardacostas, en el marco del Proyecto Seaport Cooperation Project (SEACOP). La capacitación tiene como objetivo abordar de manera integral las distintas dimensiones del narcotráfico marítimo y fortalecer las capacidades de análisis e investigación del personal en el ámbito regional. El jueves 26 de febrero se realizará un workshop virtual en el que se expondrán temáticas vinculadas a “Estructuras Criminales” y “Economías Ilícitas”, a cargo de especialistas de los Departamentos de Narcotráfico y de Delitos Económicos, respectivamente. Asimismo, personal de la División de Inteligencia Marítima disertará sobre “Tráfico de drogas” y “Nuevos retos y desafíos”, brindando un abordaje integral del fenómeno desde una perspectiva operativa y estratégica acorde a las amenazas actuales. Participan del curso representantes de la Policía Federal Argentina y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), fortaleciendo el trabajo articulado entre organismos en la lucha contra el narcotráfico. Estuvieron presentes en la apertura de la formación el Director General de Seguridad Marítima y Portuaria y Director de Inteligencia Criminal e Investigaciones, prefecto general Ricardo Ariel Oviedo, el Coordinador Regional de SEACOP para América, Alfredo Díaz Sánchez, e integrantes de la División de Inteligencia Marítima y de las Unidades de Inteligencia y Control Conjunto Marítimo y Fluvial (UnICCoMF).