La logística regional en alerta por una bajante fluvial que parece no tener piso

El presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) de Paraguay, Raúl Valdez, afirmó que la capacidad del transporte fluvial se redujo en un 30 % a raíz del contexto crítico en la navegabilidad de los ríos.

Por la bajante histórica que muestra el río Paraguay la flota se encuentra con un 50 % o menos de capacidad de transporte, lo cual, efectivamente se traslada a los costos. "Dependiendo del tipo de flete que se realiza, si es a granel, en contenedores o si es líquido, podemos hablar de un valor promedio de por lo menos 40 % de incremento del flete", señaló Valdez a ADN Político.

El directivo agregó que, en algunos casos, puede aumentar más y eso también repercute al resto de la cadena de importación y exportación. Añadió que la baja del río es la principal incidencia para esto, y que termina repercutiendo en la economía nacional.

"La industria fluvial paraguaya hoy está recibiendo un impacto de aproximadamente u$s 200 millones en facturación de flete, que no va a ser ejecutado este año, y por ende tiene consecuencias en toda la cadena de manera transversal: mano de obra, servicios, cargas de combustibles, alimentos, productos de la industria que no se están consumiendo en este momento", enfatizó el titular de Cafym.

En Argentina el panorama no es más alentador.

El Instituto Nacional del Agua (INA) publicó en su sitio oficial el reporte de cómo se comportará el río Paraná durante noviembre. Y para mediados del mes, se anuncia que no modificará mucho su altura y se estancará en los 70 centímetros.

"Los niveles se encuentran en el rango de aguas bajas, en descenso en las secciones superiores", destacó el informe del INA.

Asimismo, el pronóstico de lluvias para el próximo trimestre es más proclive a que sean menores de lo habitual en gran parte del país.

Aporte tecnológico

Esta encrucijada se agrava por el sistema utilizado para determinar la profundidad con la que es obligatorio navegar.

En manos del Estado, las determinantes se obtienen desde embarcaciones gubernamentales que testan las profundidades con escasa regularidad. Siendo el río fundamentalmente dinámico, estas mediciones en la inmensa mayoría de los casos no reflejan la realidad.

En tiempos de la informática y el acceso a datos en tiempo real, este sistema arcaico de impacta en el bolsillo del productor y exportador que debe ser el principal destinatario de la logística.

La solución a este problema la encontró Kris De Decker, un Práctico que presta servicios en el puerto belga de Amberes, que es uno de los de mayor tráfico de Europa.

De manera similar a lo que sucede con el Waze, donde los automovilistas comparten en tiempo real los incidentes que suceden en rutas y caminos, De Decker ideó la aplicación OptiRiver para navegar de forma segura por canales y ríos.

Instalado el sistema a bordo, los buques en navegación realizan el sondaje de profundidades en tiempo real y lo comparten con las demás embarcaciones y así se obtiene al segundo un estado de situación y se aumentan las ganancias a través de tránsitos fluviales más rápidos y seguros.

Asimismo, y con los datos cargados se pueden elaborar gráficos y promedios de profundidades en todos los tramos de la vía navegable.

"Estamos orgullosos del éxito de la prueba de validación de OptiRiver en el puerto de Amberes. Con la ayuda del equipo de prospección hidrográfica del puerto se validó el sensor OptiRiver Bathybox a bordo de un buque de prospección. Nos enorgullece ser la primera empresa en el mundo en abordar la navegación fluvial de manera rápida y económica", dijo a Transport & Cargo Kris De Decker.

El experto agregó que "el kit OptiRiver, que se utilizó para la prueba de validación, está diseñado para optimizar el transporte por vías navegables interiores al permitir actualizaciones rápidas de las cartas fluviales utilizando una tecnología de sensores de profundidad accesible y precisa. Esta prueba exitosa allanará el camino para un transporte más eficiente y sostenible en el futuro".

Plataforma accesible

Con un fuerte enfoque en la cartografía fluvial en tiempo real y la navegación segura OptiRiver se presenta como una plataforma accesible, fácil de instalar en las embarcaciones, y con resultados inmediatos.

El servicio abarca desde el sondaje de profundidad hasta la navegación en tiempo real.

"Este esquema se basa en la participación comunitaria y desarrollo de capacidades. Nuestra tecnología puede ser desplegada en días y comenzar a producir datos de navegación valiosos desde el inicio. A bajo costo, se utilizan los últimos avances en sondaje de profundidades y recolección de datos. ¿Por qué arriesgar accidentes y ruina financiera si esta plataforma puede ayudar a navegar las vías fluviales de forma segura?", resaltó De Decker.

También hay ganancias desde lo ambiental. Al abogar por el uso del transporte por vías navegables interiores, que es más eficiente en términos energéticos y emite menos carbono que las alternativas por carretera o ferroviaria, OptiRiver ayuda significativamente a minimizar la huella ambiental de la industria marítima.