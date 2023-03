Juan Pablo Trujillo: "El reto es generar una conexión intermodal en la terminal"

Desde fines de enero, Juan Pablo Trujillo se viene desempeñando como responsable de TecPlata.

Vinculado al holding portuario filipino International Container Terminal Services Inc (ICTSI) desde 2018, Trujillo ejerció funciones en Contecon Guayaquil (CGSA), la terminal de contenedores que ICTSI posee en Ecuador.

Su gestión logró conectar exitosamente al Ecuador con el mundo a través de acuerdos comerciales con las principales navieras del mundo. CGSA se posicionó como la principal terminal de Ecuador y una de las más importantes unidades exportadoras del continente.

En diálogo con Transport & Cargo, Trujillo desplegó su estrategia y los pasos a seguir para impulsar el crecimiento de TecPlata.

- ¿Se puede trasladar la exitosa fórmula aplicada en Ecuador a la logística argentina?

- Efectivamente es posible. Ya se empezaron a identificar las conexiones y de donde traer carga en sitios en los que no existe una buena atención para los usuarios. Esto se debe a que en general, las terminales portuarias están volcadas a atender a los servicios marítimos, y están un poco de espaldas a la tierra . ICTSI en Latinoamérica comprendió que somos como nodos logísticos de atención principalmente al usuario portuario que es donde están los que toman las decisiones.

¿El servicio de barcazas con Santa Fe va en ese sentido?

- Así es. Buscamos dar cobertura con esta conexión. Es verdad que inicialmente existía una perspectiva de un volumen bastante mayor, pero hay que reconocer que el servicio coincido con estos últimos dos años de sequía.

El reto, en paralelo a lo que venimos trabajando, es generar un nodo de conexión intermodal en la terminal, y ello lleva al desarrollo de una conexión con Montevideo por barcazas. Pensamos en puertos del norte, pero también en una terminal como nodo donde converjan operadores que vengan por tierra y por agua, para conectar con importadores de otros destinos. Y esto empezó a funcionar. Hoy registramos un crecimiento de doble dígito respecto del año pasado, precisamente por esa atracción que se empieza a generar. Hay otros proyectos en ese mismo network, para interconectar con diferentes mercados. Con tal fin, ya tenemos destinos a Asia y Brasil, y proyectamos llevar carga a Europa y Costa Este de EE.UU. a través de esta red.

TecPlata en operaciones.

- ¿TecPlata se limita a los contenedores?

- La terminal nació como multipropósito, y si bien ICTSI se especializa en contenedores, nuestra concesión permite el trabajo multimodal . Ya empezamos con esto, es vital darle vida y fortalecer nuestra posición. Contamos actualmente con carga de proyecto y carga general sobretodo acero. Es un factor que nos permite darle eficiencia a las barcazas a nivel de transporte y bajar costos. Después viene un proceso, en la parte de atrás del puerto, de ampliar la paridad de servicios y productos para generar eficiencia logística. No es solo poder montar la carga e irse, sino ofrecer otros servicios que están en la cadena logística, que se ejercen por fuera, y que las instalaciones del puerto permiten brindar. Este año y el siguiente se aplicarán a desarrollar un set de servicios con más conectividad y competitividad en la carga de importación y exportación.

- Voces de expertos destacan el proyecto "Logipuerto" implementado en la terminal de Guayaquil.

- Esta iniciativa sirvió ampliamente para generar soluciones logísticas integradas con los usuarios. Ya se lanzó en TecPlata, empezamos conversaciones a fin del año pasado y este 2023 se hace realidad. Logipuerto será un brazo operativo de la terminal con socios locales para ampliar la oferta de servicios multimodales. Ya existe también en México donde todas son operaciones locales, pero con un branding regional.

- ¿Cuál es la principal tendencia que se destaca a futuro?

- Sin dudas la trazabilidad, sobre todo porque cada vez importa más la seguridad de la carga. De eso vamos a hablar mucho en los próximos cinco años . Cada vez estaremos más expuestos a riesgos en la cadena de suministros que va a necesitar más fortaleza en ese aspecto. Tenemos mucha experiencia en la región y lideraremos el concierto logístico, trazabilidad de la carga, información en línea, que la gente sepa dónde está su carga y que está pasando con ella. Es clave que el cliente conozca al detalle sobre la integridad de su contenedor, cuándo fue abierto, porqué se detuvo, si ya se subió al barco, si se quedó parado en un lugar que no debía estar. Esto será realidad en no mucho tiempo.

- ¿Cómo se vive en TecPlata el futuro inicio de las obras del Canal Magdalena?

- Para el desarrollo del transporte marítimo el entorno y la infraestructura son fundamentales. Me llama la atención que una iniciativa tan potente como la del Canal Magdalena pueda tener detractores. Genera curiosidad. Alentamos a que la obra se concrete, somos promotores de toda iniciativa que permita el desarrollo y mejore las condiciones, porque redunda en beneficio de todos. Hay que profundizar el Canal Intermedio, el Punta Indio, y abrir el Canal Magdalena. De no suceder va a ser muy triste para el orgullo argentino, para la competitividad y para la soberanía nacional. Un país con la potencia de Argentina no puede depender de terceros para movilizar su carga.

En este mundo el comercio es totalmente necesario. Pronto tendremos superávits en producción agrícola, hay posibilidades que vivamos el fenómeno del Niño y preciamos más calado del que tenemos actualmente para exportar. En la medida que haya más calado podremos sacar barcos con más producto abaratando los fletes.