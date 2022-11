Gremios marítimos y portuarios con marca personal sobre el gobierno

La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA) se reunió con la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, luego del paro y movilización que se realizó el 4 de noviembre.

En la oportunidad, le plantearon las problemáticas que están atravesando los tres sectores que componen la Federación.

Juan Carlos Schmid, secretario general de FeMPINRA, le enumeró a la ministra cada una de las urgencias que precisa el sector portuario, marítimo-fluvial y también la industria naval para empezar a combatir una crisis que, a juicio de los gremialistas, es producto de la falta de políticas concretas por parte del Estado.

De esta manera, desde la FeMPINRA le dieron una inmediata continuidad al reclamo expresado en el paro nacional que se coronó con una masiva movilización, que duró más de dos horas, al Ministerio de Transporte de la Nación.

El cese de actividades fue total y afectó a la navegación interior, la actividad marítima, los puertos y los astilleros. Incluso se demoró la salida del rompehielos Almirante Irizar.

Durante su discurso Schmid, quien es también secretario adjunto de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, sostuvo: "hemos cumplido con todo lo programado para hacer oír nuestras demandas. Estamos movilizados y en paro con los gremios de nuestra Federación, en reclamo puntual al Ministerio de Transporte, en defensa de una política activa para el sector, una política concreta, para la recuperación del sistema naval y portuario argentino y de nuestra marina mercante".

El gremialista adelantó que "si no hay respuestas a nuestros reclamos, se espera una escalada del conflicto. Indudablemente estos reclamos son de vieja data y tienen muchos años, pero nosotros estamos dispuestos a profundizar las medidas ya que hasta ahora, ni en el Poder Ejecutivo ni el Legislativo hemos tenido respuestas a nuestros reclamos".

Asimismo, destacó la relevancia de estas demandas para todo el conjunto de la economía del país. "Todavía no se da cuenta la dirigencia política que es por acá por donde respira la economía nacional y que si de verdad quieren tener dólares los tienen que buscar en las operatorias portuarias y en el comercio exterior de este país. Ahí van a tener los dólares que les faltan para la economía y las posibilidades plenas para que haya trabajo argentino".

MOVILIZACIÓN PACÍFICA

Por su parte, el Secretario de Prensa de la FeMPINRA, Luis Rebollo (SEAMARA) destacó que "realmente fue una convocatoria impresionante, multitudinaria, y todo en paz".

"Es muy importante para nosotros que en el puerto federal de la Ciudad de Buenos Aires no haya una sola terminal como quería (el expresidente Mauricio) Macri, sino que dos o tres terminales, y esto permitiría que haya más movimiento portuario, y más trabajo en el sector y una competencia leal entre las terminales portuarias", señaló el dirigente gremial.

Schmid le reclamó al Ejecutivo y los ministros que "sobran discursos y faltan acciones patrióticas".

Los reclamos puntuales de la Federación son "la derogación del decreto 870/18 y revisión del decreto 817/92 en las concesiones del Puerto de Buenos Aires y la implementación de medidas públicas concretas para la reglamentación de la Ley de Marina Mercante 24719", según se indicó.

La entidad demanda, además, "el cumplimiento de la Ley de Cabotaje; la resolución de la problemática de formación y titulación, y la incorporación del sistema fluvio-marítimo de carga en los programas de desarrollo del Ministerio de Transporte".

Asimismo, la dirigencia del sector exige la "restitución de los artículos 10 y 13 de la Ley 24718 de Promoción de la Industria Naval; la derogación del decreto 909/94 Régimen de importación de buques usados; esclarecer la política operativa en la Vía Navegable Troncal, implementando resoluciones en resguardo del cabotaje nacional; la construcción del Canal Magdalena y la quita del impuesto a las Ganancias".

En su discurso Schmid también recordó que hace 18 años vinieron a la Plaza de Mayo a agradecerle a Néstor Kirchner por la derogación del decreto 17/72 que había destruido la marina mercante nacional, y tiempo después "los portuarios recuperamos, no sin lucha, los convenios colectivos que habían sido anulados por la desregulación".

En este marco, el dirigente agregó que, si bien fue importante la recuperación de los convenios, "lo que no regresó nunca fue el control sobre nuestros puertos y la administración del comercio exterior. Lo que no volvieron fueron las reparticiones públicas. No volvimos a ser dueños de las riquezas que generamos y del transporte que tienen que realizar tripulaciones argentinas y que tienen que operar portuarios argentinos". Y enfatizó: "Pasaron 30 años, pasaron un montón de gobiernos, ministros, legisladores y funcionarios, y no hubo un solo renglón a favor de corregir definitivamente esto".

Para finalizar, Schmid le reclamó al Ejecutivo y los ministros que "sobran discursos y faltan acciones patrióticas". Y advirtió: "Hoy paramos y nos movilizamos, pero si no hay respuestas en el mediano plazo seguiremos con nuestros reclamos y habrá conflicto en los puertos, astilleros, en la marina mercante, en la vía troncal, en la industria naval hasta que alguno tenga la vocación de defender un solo interés, el de la patria".