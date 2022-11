El "ONE Amazon" lució su figura en Exolgan

La terminal de contenedores de Exolgan en Dock Sud se tiñó de magenta cuando en sus muelles hizo escala el "ONE Amazon" de la naviera Ocean Network Express. El primer buque de este tipo que surcó aguas argentinas realizó una de las escalas del Servicio SX1: East Coast South America Express 1, ruta que el buque inició el 10 de septiembre cuando partió del puerto de Busan, Corea del Sur.

"ONE Amazon" es uno de los buques más recientes de la flota de ONE. Fue construido en agosto de 2022 y tiene una capacidad de 12.000 TEUs (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies), con una eslora de 330 metros y un puntal de 62 metros.

Al mismo tiempo, más al norte, el buque "ONE Orinoco", inaugura el color magenta en México, Guatemala, Panamá, Colombia, Perú y Ecuador mientras cumple su viaje perteneciente al Servicio ALX3: Asia Latin America Express 3.

Ambas naves forman parte del plan de expansión de flota prevista por ONE. En los próximos 10 años, u$s 20 mil millones serán invertidos en la compra de nuevos buques, nuevos contenedores, contratos de fletamento a largo plazo, terminales e inversiones en tecnología.

THE PINK OCTOBER CAMPAIGN

"ONE es ampliamente reconocida en todo el mundo por su color magenta, el cual está presente en buques, contenedores y es nuestra identidad visual. Un fuerte, único e inolvidable color. Similar al rosa, el color magenta refuerza en octubre, mes de la llegada de los buques a América Latina, un tema extremadamente importante: la campaña Pink October, una iniciativa global para la prevención del cáncer de mama", dijo a Transport & Cargo Fernando Maggi, presidente del ONE Argentina.

Theodor Bruma, capitán del "ONE Amazon"; Leonardo Alberich, Fernando Arzeno y Fernando Maggi, director Comercial, gerente de Operaciones y presidente de ONE Argentina respectivamente.

Un año atrás, en octubre de 2021, ONE comenzó la campaña ONE Pink Ribbon, que tiene como objetivo realizar donaciones a instituciones que trabajan en la concientización y lucha contra el cáncer de mama. El valor de la donación se calcula por el kilometraje anual del transporte de 100 contenedores Pink Ribbon de la flota de ONE dedicados exclusivamente a esta acción.

Ocean Network Express (ONE) se creó el 7 de julio de 2017, mediante la integración de Kawasaki Kisen Kaisha ("K" LINE), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) y Nippon Yusen Kaisha (NYK).

La compañía tiene su sede global en Singapur con establecimientos regionales en Hong Kong, Singapur, el Reino Unido, los Estados Unidos de América y Brasil.

ONE es actualmente la séptima flota más grande del mundo con aproximadamente 1,.51 millones de TEUs.

"Operamos 205 buques y ofrecemos una red internacional ágil y confiable con más de 130 servicios a 120 países, y continuamos creciendo", destacó Maggi.

ONE es miembro de THE Alliance (THEA), una red naviera global.