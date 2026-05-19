Bajo el lema “De la política a la práctica: Promoviendo la igualdad de género para la excelencia marítima”, el 18 de mayo se celebró el Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo.

La jornada, impulsada desde la Organización Marítima Internacional (OMI), destacó las acciones destinadas a traducir las ambiciones y los compromisos internacionales en acciones tangibles que marquen la diferencia en la vida de las mujeres del sector, desde las marineras hasta las profesionales en tierra.

“A pesar de nuestro compromiso de larga data con el fomento de la diversidad de género en el sector marítimo, persisten desafíos importantes. Es momento de reflexionar profundamente y preguntarnos: ¿en qué nos estamos quedando cortos y qué medidas prácticas podemos implementar para ir más allá de la retórica y lograr un cambio significativo y duradero?”, destacó Arsenio Domínguez, secretario general de la OMI.

El evento presencial, con interpretación simultánea, se transmitió en directo por el canal de YouTube de la OMI para dar mayor visibilidad a las voces de las mujeres.

Uno de los momentos culminantes fue la presentación del “Manual sobre la transversalización de la perspectiva de género”, a cargo de la profesora Momoko Kitada de la Universidad Marítima Mundial.

La profesora Kitada también recibió el Premio IMO a la Igualdad de Género 2026.

El Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo se celebra a nivel mundial el 18 de mayo de cada año, de conformidad con la resolución A.1170(32) adoptada por la Asamblea de la OMI. Este día rinde homenaje a las mujeres en la industria y promueve su contratación, retención y empleo permanente en el sector marítimo, al tiempo que respalda el compromiso de la OMI con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de las Naciones Unidas sobre igualdad de género.

El programa Mujeres en el Sector Marítimo de la OMI, desde 1988, apoya la incorporación de las mujeres al sector mediante un enfoque integral que incluye formación, visibilidad y reconocimiento. A pesar de los avances, las mujeres representan menos del 20% de la plantilla marítima en tierra y menos del 2% de la gente de mar a nivel mundial.

Valiente comunidad

Zulma Dinelli, presidenta & CEO de PR PORTS y directora General Congreso AAPA LATAM señaló que “hubo un tiempo en que ser mujer en el sector marítimo-portuario significaba aprender a abrirse camino en espacios donde casi no había otras voces como la nuestra. Muchas veces fuimos las primeras. Muchas veces, las únicas. Y muchas veces tuvimos que demostrar más para poder ocupar el mismo lugar. Pero nunca dejamos de avanzar. Con el tiempo entendimos algo poderoso: que ninguna transformación verdadera se construye sola”.

Zulma Dinelli, presidenta & CEO de PR PORTS y directora General Congreso AAPA LATAM. Ramiro Rosadio

La directiva hoy constató “una comunidad de mujeres talentosas, valientes y comprometidas liderando puertos, terminales, operaciones, empresas, instituciones y proyectos en toda América Latina. Mujeres que inspiran. Que acompañan. Que generan oportunidades para otras. Que están cambiando la manera de liderar nuestra industria. Y eso me emociona profundamente. Porque más allá de los cargos o los logros, lo más valioso que estamos construyendo es una red. Una red que abre caminos para las que vienen detrás”.