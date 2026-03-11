El Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante conmemoró el Día Internacional de la Mujer. El evento, organizado por la secretaria de Asuntos Sociales, Camila Baudoin, contó con la colaboración de un grupo muy importante de socias con ganas de participar y hacerse escuchar. La presencia en el acto fue de más de 150 personas, afiliadas, afiliados, alumnas de la Escuela Nacional de Náutica, representantes y empleadas de empresas armadoras y de otros sindicatos y asociaciones. Se llevó a cabo en un ambiente agradable y contó con un panel de mujeres embarcadas y la presentación de profesionales especializadas en políticas de género. Asimismo, se efectuó un sentido reconocimiento a las primeras mujeres afiliadas egresadas de la especialidad Cubierta de la Escuela Nacional de Náutica. “Todas las mujeres están convocadas a seguir transitando este camino de unidad para defender y mejorar nuestros derechos. Está demostrado que si no nos cuidamos entre nosotros no nos cuida nadie. Abrazo fraternal y gracias, muchas gracias”, señalaron desde el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante en un comunicado.