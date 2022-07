Criticas de los usuarios al nuevo tarifario del Canal de Panamá

La Vía de Navegación Troncal (VNT) no registra aumento de tarifas de peaje desde el mes de agosto de 2014 cuando durante estos casi ocho años la inflación mundial, según el sitio Statista, fue del 25,3%. A futuro, se espera al menos otro 19% de aquí al año 2026.

Muy distinta es la situación de los canales de Panamá y Suez.

Con la audiencia pública de peajes realizada el pasado 20 de mayo, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), dio por concluido el periodo de consulta formal para recibir las recomendaciones y comentarios de la industria marítima sobre la propuesta de una estructura simplificada de peajes. Comienza así el último tramo para imponer el cuadro tarifario informado el pasado 1 de abril con la publicación de la propuesta de modificación de los peajes y de las reglas de arqueo de buques por el uso del Canal de Panamá.

La nueva estructura, se basa en una tarifa fija por tránsito, de acuerdo con la esclusa utilizada y la categoría de tamaño del buque (regular, súper o neopanamax).

La ACP destacó que "no se trata de un aumento de tarifa sino del cobro de nuevos servicios marítimos", una postura que niegan desde la Cámara Marítima de Panamá.

A primera vista, razón lo les estaría faltando a las navieras, toda vez que por este "cobro de nuevos servicios", un buque Panamax terminará pagando más de u$s70 mil por transitar el istmo, lo que representa un aumento del 50%.

"El costo anterior para una nave Panamax era de u$s 35 mil y ahora el precio supera los u$s 70 mil por embarcación. Todos estos incrementos se pasan a la carga transportada, que es todo lo que está abordo de la nave y que se ve reflejado en la estantería de los supermercados", destacó Nicolás Vulkelja, presidente de la Cámara Marítima de Panamá.

Otra crítica pasa por el escaso tiempo con el que se está avisando este nuevo cuadro tarifario.

"El sector marítimo y todas las naves que arriban al país necesitan por lo menos seis meses de preaviso, porque muchos de ellos tienen rutas programadas, contratos cerrados con sus clientes donde se contempla el costo que se pagará por movilizar esa carga", manifestó Vulkelja.

CANAL DE SUEZ

En el caso de la vía que conecta el mar Mediterráneo con el Rojo, en el año 2021, 20.000 buques generaron u$s 6.300 millones en peajes, es decir un promedio por barco u$s 315.000. Si dividimos este importe por los 193 kilómetros de extensión del canal tenemos un promedio de u$s 1.632 por kilómetro recorrido.

En nuestra VNT, un buque Panamax de 39,8 pies paga u$s 40.350 para cubrir 427 kilómetros desde Zona Común a San Lorenzo, eso da u$s 94 por kilómetro. Pero esto no es todo. Por sus características, el Canal de Suez no precisa mantenimiento porque no se produce aquella sedimentación que sí está presente en nuestros ríos y que demanda por tanto de un constante trabajo de dragado. De hecho, la Administración General de Puertos, actualmente a cargo de los trabajos de mantenimiento de la VNT, destina hoy seis dragas y 500 personas para lograr un calado operativo. A ello debe sumarse la bajante histórica que padece el Paraná y que obliga a redoblar esfuerzos.

Para conocer cuál fue el último incremento tarifario del Canal de Suez no es necesario viajar tan atrás en el tiempo.

La entidad estatal egipcia que administra el canal informó que desde el 1 de mayo de 2022 rigen nuevos aumentos, que son modificaciones de las subidas de recargos impuestas en marzo a los buques que transitan por la vía navegable. Según detallaron, las tasas de recargo para los quimiqueros y otros buques de carga líquida a granel aumentarán del 10% al 20%, mientras que los buques de carga y a granel sufrirán un aumento del 10%.

Egipto ya había aumentado el peaje de tránsito para casi todos los barcos por el Canal de Suez, una de las vías acuáticas más cruciales en el mundo, con alzas de hasta 10%, dijeron funcionarios. Lo hizo solo un mes después de que aumentara los peajes en un 6% para la mayoría de los tipos de embarcaciones, con la excepción de los cruceros y buques metaneros