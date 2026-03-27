El ramo de seguros de gastos médicos registró una pérdida operativa de 6% durante 2025, debido al aumento en los costos de atención hospitalaria, medicamentos y servicios médicos, informó Norma Alicia Rosas, directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Durante la presentación de resultados del sector, la directiva explicó que, aunque las primas en la operación de accidentes y enfermedades crecieron 11% frente a 2024 y alcanzaron MXN$ 188, 948 millones, el incremento en los pagos por siniestros presionó la rentabilidad de las aseguradoras. “Las primas no fueron suficientes para hacer frente a todas las obligaciones y responsabilidades de la empresa”, señaló Rosas. Del total de las primas captadas por el sector en este ramo, alrededor de 77% se destinó al pago de siniestros, que incluyen hospitalizaciones, honorarios médicos, medicamentos y otros servicios de salud. El número de personas con seguro de gastos médicos en México alcanzó 14 millones 560 mil en 2025, lo que representa más de 10% de la población del país. De ese total, 4 millones 450 mil corresponden a seguros individuales contratados directamente por personas o familias, mientras que poco más de 10 millones cuentan con seguros colectivos contratados por empresas como parte de las prestaciones laborales. Sin embargo, el aumento en los pagos por siniestros ha sido más acelerado que el crecimiento de la población asegurada. En el último año, los pagos por siniestros aumentaron 19%, mientras que el número de asegurados creció 4.4%. “Sí pagamos 19% más por siniestros en el último año, pero la población asegurada creció 4.4%, es decir, hay una diferencia muy importante”, explicó la directora de la AMIS. Uno de los factores detrás de este comportamiento es la inflación médica privada, que de acuerdo con estudios independientes puede ubicarse alrededor de 14% anual. A ello se suman el encarecimiento de los servicios hospitalarios, el aumento en el costo de medicamentos y el uso de nuevas tecnologías médicas que elevan los gastos de atención. Además, después de la pandemia de COVID-19 muchas personas retomaron tratamientos que habían pospuesto, lo que también incrementó la demanda de servicios médicos. Entre los padecimientos que generan mayores desembolsos para las aseguradoras destacan el cáncer y los tumores, con pagos acumulados cercanos a MXN$ 24,000 millones. Le siguen las enfermedades del sistema osteomuscular, con alrededor de MXN$ 12, 800 millones; los accidentes, con 9,300 millones; y las enfermedades digestivas y respiratorias. En términos de costo promedio por padecimiento, algunos de los tratamientos más caros corresponden a hemorragias intracerebrales, con un gasto promedio de MXN$ 425 mil, así como complicaciones pediátricas y tratamientos contra el cáncer. Del total de los pagos realizados por las aseguradoras, 58% se destinó a hospitales, 26% a honorarios médicos y 9% a medicamentos. El costo promedio nacional por siniestro se ubicó en MXN$ 132, 175 en 2025, lo que representó un incremento de 12.5% respecto al año anterior. Para Rosas, esta cifra refleja la importancia de contar con un seguro de gastos médicos, ya que muchas familias difícilmente podrían cubrir de manera inmediata un gasto de ese tamaño. “Si una persona cuenta con seguro, lo más probable es que pueda hacer frente a una emergencia médica sin tener que vender alguna propiedad o deshacerse de algún activo”, indicó. Pese a las presiones en los costos, la AMIS estimó que el ramo de accidentes y enfermedades mantendrá su crecimiento en los próximos años, con un aumento nominal superior a 10% durante 2026.