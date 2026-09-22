En esta noticia <b>Capacitación</b>

El estratégico sector regulatorio de la logística marítima y portuaria iberoamericana hoy tiene una agenda prioritaria. Entre sus principales temas figuran los derrames de hidrocarburos, remoción de restos náufragos, seguros y la interacción de las coberturas de P&I, gestión portuaria, descarbonización, buques autónomos, arbitraje marítimo, oil & gas, pesca, hidrovías, educación y formación en la disciplina.

Todos estos temas serán abordados por 40 oradores internacionales y representantes de 15 países de Iberoamérica durante el XXVII Congreso Internacional de Derecho Marítimo.

El evento se desarrollará del 3 al 5 de noviembre, el NH Collection Centro Histórico de Buenos Aires y es organizado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo (IIDM).

Además de las conferencias magistrales que se ofrecen, el Congreso será un espació único para el de networking en uno de los enclaves más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires.

Como ya es tradicional, el evento finalizará con la cena de gala a desarrollarse en el Salón Versalles del Alvear Palace Hotel.

El IIDM es una organización no gubernamental sin fines de lucro que promueve la divulgación, unificación y modernización del derecho marítimo. Fue creada en 1985 y además de contar con los países iberoamericanos, suma como adscritos a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido .

La institución impulsa el estudio, la investigación, el desarrollo y la unificación del derecho marítimo, el desarrollo profesional, la adquisición de conocimiento y la creación de redes profesionales de contacto y colaboración.

Capacitación

Uno de los logros del IIDM es el Diploma en Derecho Marítimo y Puertos: Fundamentos y Actualidad.

Este diplomado virtual, brindado junto a la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA, está diseñado para proporcionar una formación integral en derecho marítimo y portuario, abarcando tanto los fundamentos esenciales como los desafíos contemporáneos del sector.

Se ofrece una formación intensiva en derecho marítimo y portuario, cubriendo desde el marco regulatorio internacional hasta la estructura del negocio naval. Los participantes explorarán el estatuto jurídico del buque, los puertos, sus autoridades y la normativa de organismos internacionales como la OMI y la UNCLOS.