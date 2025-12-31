En esta noticia <b>Las obras en números</b>

Desde la declaración de la Emergencia Ferroviaria en junio de 2024 por parte del Gobierno Nacional, se encuentran en ejecución más de 60 obras vinculadas a resolver problemas operativos críticos del sistema necesarios para el servicio diario y de cara a la privatización de los servicios. De esta manera, las obras están orientadas a mejorar el señalamiento de los trenes, las condiciones de las vías, la repotenciación eléctrica de los servicios y la infraestructura que se encontraba con grave deterioro.

El Plan de Acción dispuesto, que tiene en marcha más de 60 obras, también comprende la inversión en material rodante, y apunta a eficientizar el sistema con miras a su privatización.

Entre las principales mejoras obtenidas por estas obras se destacan la puesta en marcha del Sistema de Frenado Automático en todas las líneas del AMBA; la renovación de más de 30 kilómetros de vías en las líneas Mitre, Belgrano Norte y otras; el tendido de más de 210 mil metros de cables de señalamiento; la instalación de 83 señales; la habilitación de un nuevo viaducto; y la instalación de 12 máquinas de cambio de vías, entre otras acciones.

Del total invertido hasta el momento, el 40% se destinó a la compra de material rodante nuevo, repuestos para mantenimientos pesados y a la modernización y ampliación de talleres; el 36% a obras en vías; el 16% a obras de señalamiento; y el resto a otras intervenciones vinculadas a infraestructura deteriorada y a la mitigación de riesgos operativos.

Comprarán nuevos trenes de última generación y renovarán todas las líneas del AMBA Fuente: Trenes Argentinos

En todos los casos, se trata de infraestructura con muchos años de antigüedad, cuyo deterioro genera demoras y cancelaciones en el servicio. Esta situación es consecuencia de años de desinversión en seguridad operacional, período en el cual los recursos se destinaron a obras superficiales como la colocación de “bancos rojos de género” en lugar de mejorar las condiciones de circulación.

Entre los ejemplos concretos se incluyen la recuperación de sistemas de señalamiento con más de 100 años de antigüedad; la renovación de vías con más de 50 años de uso; la rehabilitación de puentes e infraestructura crítica con riesgos operativos; y la puesta en marcha del sistema de frenado automático ATS, entre otras obras fundamentales.

En relación al material rodante, el 40% de la inversión se destinó a su compra y reparación, tras nueve años sin este tipo de inversiones. Se adquirieron tres locomotoras para la Línea San Martín, que arribarán en el primer trimestre de 2026; se concretó un acuerdo para la compra de repuestos destinados a más de 500 coches eléctricos de pasajeros; y se lanzó la adquisición de 43 triplas (150 coches de pasajeros) para los ramales diésel del AMBA.

Hay más de 60 obras en ejecución y más de 100 procesos lanzados mediante Boletín Oficial para la compra de repuestos y la ejecución de obras, entre otras acciones.

Las obras en números

Más de 30 km de vías renovadas.

210 mil metros de cable de señalamiento tendidos.

Nuevo viaducto habilitado (Belgrano Sur).

53 señales instaladas (señalamiento).

5 pasos a nivel renovados y 9 mejorados.

5 puentes o alcantarillas renovadas.

62 mecanismos de barrera renovados.

11 ATS instalados en material rodante.

12 máquinas de cambio instaladas.

6 tableros ferroviarios montados.

Readecuación del edificio de señalamiento.