El secretario general del Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina (SICONARA), Mariano Vilar, sostuvo que, tras la media sanción en el Senado de la modificación de la Ley de Cabotaje, “ahora los gobernadores y diputados nacionales deben defender los intereses del país”. Asimismo, cuestionó duramente al secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, y a la senadora nacional Carolina Moisés, principales impulsores de la apertura del cabotaje nacional, y advirtió que se trata de una medida “profundamente regresiva, irresponsable y contraria a cualquier proyecto de desarrollo nacional”, que amenaza con “liquidar la Marina Mercante, destruir puestos de trabajo y entregar el control de los ríos y mares argentinos a los grandes capitales extranjeros”. En ese sentido, el dirigente sindical fue contundente: “Así como quieren la ley, hay una combinación peligrosa de ignorancia y perversidad”.

Vilar denunció que los argumentos utilizados para justificar la desregulación desinforman a la sociedad y ocultan los intereses económicos que se encuentran detrás de la iniciativa: “No nos vengan con cantos de sirena ni con falsas promesas de modernización. Es la excusa que utilizan para favorecer sus intereses personales y los de las multinacionales”, aseguró. Y agregó: “insisten zonzamente con el costo laboral y señalan al trabajador cuando el problema de fondo son las asimetrías impositivas y administrativas que favorecen a los buques extranjeros en detrimento de los nacionales”.

Mariano Vilar, secretario general del Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina (SICONARA). Fuente: SICONARA

El dirigente sindical brindó una batería argumentativa para sostener su postura en defensa de los intereses de Argentina: “Resulta indignante escuchar a funcionarios y legisladores anunciar con bombos y platillos una medida que sólo demuestra un desconocimiento supino de la actividad marítima y fluvial argentina. Presentan como una solución lo que, en realidad, constituye un nuevo avance sobre nuestra soberanía. No resuelve ninguno de los problemas estructurales del país. Por el contrario, amenaza con liquidar definitivamente nuestra Marina Mercante y entregar el control de nuestros ríos y mares a los grandes capitales extranjeros”, sostuvo Vilar.

Mala solución

Asimismo, Vilar aclaró que SICONARA reconoce los problemas de competitividad que atraviesa el sector, pero rechaza de plano que la respuesta sea resignar capacidades nacionales: “En el diagnóstico podemos coincidir. Es necesario mejorar la competitividad, reducir costos y transformar nuestro sistema logístico. En lo que no estamos de acuerdo es en la solución que proponen. La salida no es entregar nuestras capacidades ni abrir indiscriminadamente el cabotaje a los intereses extranjeros. La verdadera solución está en desarrollar la Argentina, fortalecer nuestra Marina Mercante y construir un sistema de transporte multimodal que integre los puertos con los ferrocarriles, los camiones y los buques. Necesitamos una política de desarrollo, no una política de desmantelamiento”, aseveró.

Vilar recordó que SICONARA viene advirtiendo sobre los riesgos de esta iniciativa en cada una de las instancias institucionales y políticas en las que participó, tanto en el Congreso de la Nación como en las movilizaciones callejeras y reuniones mantenidas con distintos gobernadores y autoridades provinciales: “Lo dijimos cada vez que fuimos al Congreso, lo planteamos en las calles, de cara a la ciudadanía, y lo llevamos a las provincias para que los gobernadores comprendan lo que está en juego. La apertura irrestricta del cabotaje no es una política de desarrollo ni tampoco trae aparejado beneficio alguno para nuestro pueblo. Es una decisión que pone en manos extranjeras una parte fundamental de nuestra logística y de nuestra capacidad de decidir sobre el transporte de nuestra propia producción. Y acá lo que resulta muy llamativo es el silencio cómplice de algunos gobernadores que parecen no dimensionar los terribles perjuicios que tendría la desregulación en sus comunidades ribereñas. No se termina de entender de qué lado están, qué intereses defienden”, remarcó.

A su vez, señaló que la medida también profundizaría la salida de divisas del país al transferir el transporte de la producción nacional a operadores extranjeros: “Cada flete que se contrate con un buque extranjero representa recursos que salen de la Argentina y dejan de generar actividad, empleo e inversión en nuestro país. Mientras dicen que quieren reducir costos, promueven un esquema que favorece a empresas extranjeras, debilita a los armadores nacionales y profundiza nuestra dependencia económica”, sostuvo.

En ese contexto, Vilar ironizó sobre el futuro de las empresas nacionales que hoy participan de la actividad: “¿Cuál va a ser el destino de la empresa arenera del gobernador de Corrientes? ¿Va a tributar en otros países? ¿Va a bajar tripulantes y flexibilizar sus condiciones laborales para poder competir con operadores extranjeros? No lo sabemos con precisión, pero de lo que sí estamos seguros es de que esta desregulación supone un daño enorme para nuestro país, su gente y su economía”.

Al profundizar sus críticas, el titular de SICONARA sostuvo que detrás de la iniciativa existe “una combinación de negligencia y perversidad”, y explicó: “Hay negligencia porque funcionarios como Federico Sturzenegger y Alejandro Cacace, junto con legisladores como la senadora Carolina Moisés y otros impulsores de esta iniciativa, ignoran por completo cómo funciona la actividad, cuáles son sus particularidades y qué consecuencias concretas tendrá sobre los trabajadores, los armadores nacionales y toda la cadena de valor. Y hay perversidad porque, aun con las advertencias que venimos realizando, avanzan con una propuesta que puede significar el desmantelamiento de nuestra flota mercante y la entrega total de nuestra soberanía logística”.

Dependencia

Además, Vilar señaló que “esta medida es congruente con el modelo de país que impulsa el Gobierno de Javier Milei, pero eso no la vuelve menos grave ni nos obliga a aceptarla. No existe independencia económica posible si resignamos la capacidad de transportar nuestra producción, si dejamos nuestros ríos y mares librados a los intereses de grandes operadores extranjeros y si destruimos las herramientas que necesitamos para construir un desarrollo autónomo”, expresó.

De cara al tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados, Vilar convocó a los legisladores a reconsiderar sus posiciones y escuchar los planteos de los trabajadores: “Esperamos que cuando el proyecto llegue a Diputados, los legisladores revean sus posturas, escuchen a quienes conocemos y sostenemos esta actividad todos los días y comprendan que todavía estamos a tiempo de proteger las actividades que funcionan y generan trabajo en la Argentina. Nadie discute que necesitamos cambiar nuestra matriz logística, fomentar el transporte por agua y aprovechar el enorme potencial de nuestros ríos y puertos. Lo que discutimos es cómo hacerlo. No es lo mismo fugar divisas y reforzar nuestra dependencia del exterior que destinar esos recursos a fortalecer la Marina Mercante, generar trabajo argentino e impulsar el desarrollo nacional. Esa es la discusión de fondo que el Congreso no puede eludir”, manifestó.

Por último, el secretario general de SICONARA ratificó que agotarán todas las instancias a su alcance para impedir la implementación de la desregulación: “No vamos a mirar para otro lado mientras pretenden consumar esta entrega. Vamos a recurrir a todas las acciones gremiales, institucionales y políticas que sean necesarias para defender nuestra Marina Mercante, los puestos de trabajo y la soberanía nacional. El cabotaje argentino no se entrega y la independencia económica de nuestra Patria no se negocia”, concluyó.