Día de la Madre: se imponen las experiencias de bienestar

De cara al Día de la Madre, hay pronóstico alentador desde los distintos sectores del consumo minorista. No obstante, lo particular de esta fecha, a diferencia de otros años, es el cambio de mentalidad en el público en general a la hora de comprar los regalos para agasajar a las madres.



Estas empresas se prepararon y lograron sobrevivir la maldición de la tercera generación



Según la tendencia actual y de acuerdo a la encuesta que están realizando desde la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FECOBA), a través del CIPBA, en los más de 60 centros comerciales abiertos de la Ciudad, más del 40% de los encuestados consideran que las ventas, hablando de ventas en unidades y no en facturación, serán similares al año pasado. El 29% piensa que bajarán un poco, el 21% que disminuirán bastante y el 10% restante que aumentarán.

"La expectativa actual no parece observar mayor movimiento que el año pasado, ya que hoy hay una incertidumbre general respecto de la falta de precios de referencia por los faltantes de insumos de muchos sectores", dice Fabián Xavier Castillo, presidente de FECOBA. "No vemos un crecimiento porcentual destacado respecto del año pasado", estima.

El ticket promedio ronda los $7000 y respecto al financiamiento, la forma elegida por los consumidores es el Plan Ahora para realizar compras financiadas en 3 y 6 cuotas fijas mensuales para productos habituales y/o cuotas de 12 y 18 fijas para productos de mayor valor.

Para Claudio Drescher, presidente de CIAI y director de la marca Jazmín Chebar, el horizonte es alentador. "De acuerdo a lo que estamos viendo en estos últimos días, nos dan un panorama positivo en relación al Día de la Madre. Notamos que hay consultas en los locales y que se están buscando distintas propuestas. En general, consideramos que a nivel de consumo de producto va a estar un 10% arriba en oferta de producto y estimamos que la demanda va a estar ahí, con una mejora en unidades con respecto al 2021".

Desde la CIAI estiman dos niveles de precios. Los regalos van a estar entre los $8.000 a los $12.000 aproximadamente, dependiendo de los niveles en los canales de comercialización que se den esos regalos, porque en el segmento premium van a estar en el orden de los $15.000 a $20.000. "Acá hay un optimismo. No va a ser una bomba atómica de bueno (en alusión a una demanda disparada), sino que, va a ser mejor que el año pasado en ese porcentaje", señala Drescher.

Visión espejo de la realidad

El tercer domingo de octubre (16/10) es una fecha tradicional y es muy importante para las firmas, tanto a nivel comercial como promocional. Como tendencia complementaria, "es importante notar que las marcas están procurando comunicar de modo no estereotipado, no como que la maternidad es obligatoria o es el único destino para la mujer, sino que, también hay estilos de maternidad diferentes y eso lo encontramos muy presente en la mayoría de las comunicaciones de las marcas masivas. Es una celebración de las madres, de las familias, de los vínculos, del cariño y de lo afectivo en nuestra vida... Las marcas también tratan de ser más realistas con esto de que las mujeres vivimos la maternidad de distintas maneras y que no es la única manera posible de ser mujer, ser madre", indica Ximena Díaz Alarcón, co fundadora y directora de contenidos de Youniversal.

En sintonía, la tienda española de venta de flores Colvin lanzó una campaña homenajeando "al poder de la maternidad de manera abierta y en sus múltiples formas", haciendo alusión también a esas mujeres nos cuidaron, a la madre vecina y a aquellas mujeres que son madres de sus mascotas.



Díaz Alarcón reflexiona "generar comunicaciones más diversas en ese sentido y teniendo en cuenta temas más de género, y, por otro lado, son fechas claves comerciales, donde hay como los famosos anabólicos del consumo que son las promociones y las cuotas". "También las marcas están actualizándose -agrega-, sobre todo, las de electrodomésticos, para no caer en el estigma, casi a esta altura, de regalar un electrodoméstico a mamá, como si fuera que la función de las madres es netamente limpiar y nada más, salvo que a la persona le guste mucho cocinar".



Cambian los valores, cambia el consumo

Desde 101 db Argentina, líder en tecnología para el hogar y entretenimiento, observan que no sólo la conducta de compra va hacia los electrodomésticos, sino también se opta por productos para disfrutar al aire libre y en familia. Los consumidores también apuestan a la compra de los productos de bienestar. Desde la firma, consideran que los auriculares, los parlantes, Sound bar, la línea de cuidado personal y electrodomésticos serán los más vendidos.

Santiago García Canteli, gerente general en Argentina de 101db, apunta que "se espera un crecimiento sobre el año pasado de un 70% en términos nominales y un 10% en unidades. Para lo que queda del año vemos una contracción en la demanda donde el consumidor realizará compras inteligentes basadas en sus necesidades y las oportunidades que se le presenten".

En tanto, Denisse Marroquinería, una pyme con 33 años de trayectoria que se ha tenido que adaptar al fenómeno de la venta online, ya que ha impactado fuertemente en el sector, observan que este año es mucho más parejo en cuanto a las ventas que el año pasado, teniendo en cuenta que todavía estábamos en pandemia.

"Por lo que, en unidades esta fecha no va a producir un pico tan marcado como generalmente ocurre. De todas maneras, esperamos un aumento no menor al 50%, respecto al anterior día de la madre", manifiesta Rafael Pallone, titular y fundador de la firma. Los valores de las carteras y mochilas oscilan entre los $4000 y $6000 mientras que los productos más chicos, como bandoleras o riñoneras, están en el orden de los $3000 y $4000.

Regalar bombones un clásico. Mauro Bianchi de Sweet House Chocolates, coincide con la reflexión de Diaz Alarcón al afirmar que "hoy el mimo y/o regalo es 100% para ella (como mujer)" y asegura que "de acuerdo al crecimiento que venimos teniendo en los últimos años, estamos preparados y esperamos un 25% por encima del año anterior en facturación, ya que así lo marca la preventa mayorista de la fecha".

Desde LM Joyas, fabricante y venta por mayor, conservan muy buenas expectativas para este día de mucho movimiento comercial y dado que el rubro comienza la temporada alta, de más demanda.

"En porcentaje podemos pensar entre un 30%-40% más de la facturación del año pasado, facturación real me refiero ante la misma cantidad de productos", explica Esteban Sánchez Masuero de LM Joyas, y aclara que tuvieron que hacer foco en las ofertas y promociones, porque dada la situación económica, la gente aprovecha los productos que están promocionados. Los artículos que más salen son los anillos, gargantillas, colgantes y los aros.

Uno de los grandes desafíos que tiene la empresa Big Box, líder en regalar experiencias, es duplicar las ventas del año pasado por el Día de la Madre y continuar con la tendencia de crecimiento. En 2021 para esta fecha se vendieron 16.000 experiencias y para este año esperan vender 32.000.

Entre los favoritos están las experiencias de Bienestar, que ofrecen sesiones de masajes y tratamientos corporales en spas; y las propuestas de gastronomía. "Recientemente lanzamos la Bigbox Brunchear ($4650), que rápidamente logró posicionarse como una de las más vendidas dentro del segmento de gastronomía. Y creemos que este éxito se asocia a que el nuevo consumidor busca experiencias más accesibles y saludables", aporta Juliana Souza, gerente de Comunicaciones de Bigbox.

Con una inversión de $175.000 especial para esta fecha, Paste, la marca de vinilos decorativos liderada por Aida Skliarevsky, lanza los "Combos Mamá" con precios promocionables. La expectativa de venta/facturación es de $660.000, un 20% más que el año pasado.