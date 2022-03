El nuevo negocio de convertir a todas las empresas en "MercadoLibres": cómo es y por qué todos se suman

La mitad de las empresas que venden de manera online lo hacen a través de marketplaces y este canal les representa el 43% de su facturación.

Los datos surgen del estudio anual 2020 que realizó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Por lo tanto, para Gustavo Sambucetti, director institucional de la entidad, no sorprende que cada vez más empresarios y emprendedores se sumen a los Marco Galperin con sus propios marketplaces, pero apostando a la especialización como diferencial .

Los marketplace especializados son tendencia, asegura Matías Poso Alonso, CEO & Partner de Balloon Group, empresa dedicada a la planificación, desarrollo web especializado en eCommerce y performance marketing.

"Porque ante tanta oferta e información, por un lado los usuarios buscan el valor agregado comunidad y a las marcas como curadores de productos y contenido, trasladando muchísima confianza y transparencia al usuario", explica.

Sin embargo, los desafíos no difieren respecto a los que concentran multicategorías . Para Sambucetti, todos deben procurarse inversiones de dinero y tiempo para conseguir masa crítica, tanto de oferta como de demanda. "Por eso es que a los proyectos de marketplaces no se les exige rentabilidad en los primeros años de operación. La ecuación se estabiliza recién cuando el porcentaje de las visitas, producto de campañas pagas, se equipara con las orgánicas ", explica.

En esa etapa está hoy Cristianus, un marketplace especializado en la comercialización de artículos y servicios para cristianos y evangélicos. Necesita una inyección de u$s 400.000 para seguir creciendo en el país y alcanzar el objetivo 2023 que es iniciar operaciones en México.

"Este es un mercado muy grande y prometedor porque la oferta no suele conocer a la demanda y una gran parte de la demanda no sabe que existe esa oferta . Además somos los únicos en el mundo, no tenemos competidores.", argumenta a favor de Cristianus Omar Vázquez, quien fundó la plataforma junto a su esposa, Yamila Fittipaldi, en 2020.

Con el capital que los inversores le aporten, Vázquez planea reinvertirlo enteramente en agrandar el equipo a fin de brindar una mejor atención a los usuarios y en campañas de marketing digital para alcanzar el tráfico orgánico que le dé dinamismo al marketplace "La inversión en campañas depende mucho del alcance buscado y del tiempo que dispones según el plan. En nuestro caso para los próximos 12 meses queremos captar 10.000 usuarios por mes. Para eso se requiere una inversión de entre u$s 10.000 y u$s 13.000 mensuales", calcula.

Biblias; libros de oraciones; remeras, tazas y anotadores con mensajes religiosos; crucifijos, cruces y Rosarios, pero también retiros espirituales, cursos y excursiones religiosas son parte de los más de 1500 productos y servicios ofertados por un centenar de oferentes que van desde santerías y librerías hasta instituciones religiosas. "Sabemos que todo lleva tiempo y paciencia. Para que la plataforma agarre su curva y sea virtuosa imaginamos que nos va a llevar no más de tres años. El esfuerzo más grande es al principio y hoy cambió mucho el acceso a la tecnología comparando con los primeros años de MercadoLibre ", concluye optimista Vázquez.

"Conseguir que la oferta y la demanda sean equilibradas es uno de los desafíos más difíciles a la hora de arrancar un Marketplace y puede convertirse en el problema del huevo y la gallina. Por lo tanto, siempre es mejor enfocarse en un nicho, tendrás menos usuarios pero más comprometidos", opina Angelina Vigliocco, CCO de Worknmates, un marketplace que ayuda a las empresas a implementar el trabajo híbrido o remoto conectándolas con espacios flexibles de trabajo como coworkings, hoteles y oficinas empresariales.

Worknmates eligió ese nicho de mercado en 2020 cuando Vigliocco y su socio, y actual CEO, Gonzalo Agüero, entendieron que en el contexto de pandemia las empresas necesitaban darles a sus empleados acceso a una oficina de calidad cerca de sus casas, pero pagando solo por el tiempo real utilizado.

Con una inversión inicial de u$s 40.000, los socios, decidieron facilitarles la tarea y fundaron Worknmates en 2021. A casi un año de actividad hoy ostentan la oferta de más de 2000 espacios flexibles de trabajo en más de 10 países de la región, los Estados Unidos y España, más de 100 clientes con más de 20.000 empleados distribuidos por toda América latina y un cierre de facturación 2021 de u$s 500.000.

"La transparencia es total. Funciona como una suerte de tarjeta de crédito, la empresa establece un límite de tiempo por espacio y empleado y a fin de mes paga por lo que usó, pero con la diferencia que nosotros no cobramos costos de mantenimiento", compara Vigliocco. Por su parte los coworkings publican sus espacios sin ningún tipo de cargo y se llevan el cien por ciento del precio que piden por su servicio.

Para que los clientes y usuarios confíen y se sientan seguros de realizar una transacción, Poso Alonso de Balloon Group, aconseja el uso de las reviews (reseñas) de los propios clientes contando su experiencia de compra.

"Esto genera transparencia y confianza, y es una de las políticas comerciales en las que más hacen hincapié los marketplaces", destaca. En Worknmates, asegura Vigliocco, las reviews son su principal tarjeta de presentación y garantía de satisfacción.

Mobile market

Según la última edición del Estudio Anual de Comercio Electrónico de CACE, los dispositivos móviles son los favoritos para las búsquedas de productos y generan un tráfico del 74% y un 54% de las compras fueron a través de ellos. Estos datos son los que convencieron a los socios de Vindu de hacer un mobile market para su marketplace.

"Había una necesidad de tener a todas las marcas en el teléfono, poder ver sus nuevas colecciones o productos y poder comprar de manera fácil y rápida con una herramienta trasparente e integradora. A su vez las marcas emprendedoras necesitaban un canal de difusión que les permitirá llegar a más clientes", cuenta Nicolás Martinet, cofundador y actual CEO de Vindu, un mobile market de indumentaria, accesorios de moda y decoración.

La aplicación, disponible para iOS y Android, en casi tres años de actividad alcanzó a más 10.000 usuarios y casi un centenar de marcas de emprendedoras .

Como estrategia de crecimiento y fidelización, Martinet tomó la gestión de la logística liberando a las marcas de la entrega de los productos y, como beneficio a los compradores, les están regalando $500 para la primera compra.

Para este año, cuenta el Martinet, quien para iniciar el negocio invirtió u$s 15.000, esperan ahora levantar de terceros una inversión de u$s 300.000 para su desembarco en el exterior.

Hiperespecializado e hibrido

"Para redecorar tu casa, ¿vas a un shopping o a un Home Depot? La respuesta no está solamente en la cantidad de productos que pueda tener este último, sino en el valor agregado que te dan los especialistas capacitados de esta tienda. Eso mismo buscan los marketplaces", subraya Poso Alonso.

A poco de cumplir un año de actividad, Oscar Tantucci, fundador de MaquinAr, asegura orgulloso que el suyo es el primer y único Marketplace especializado en venta de maquinarias usadas, pero que además se apoya en el offline para alcanzar un mejor servicio.

Por el tipo de productos que la plataforma comercializa, Tantucci eligió un modelo de comercialización hibrido ya que además de la venta online, cuentan con alrededor de 50 gestores comerciales distribuidos en cada una de las 24 provincias del país encargados de asistir a las partes. Además cuenta Tantucci tienen acuerdos con 105 talleres para revisar y diagnosticar el estado de cada equipo.

"La idea surgió de la necesidad imperante de los propios distribuidores de equipos nuevos de encontrar un canal que los ayude a comercializar los usado que los clientes les entregaban. En MaquinAr es ese espacio; todo en un solo lugar con fotos y videos de los equipos; con su correspondiente documentación y una ficha con los detalles técnicos. Incluso en la plataforma encontrarán desde empresas de transporte para el traslado de los equipos hasta gestores para hacer la transferencia", cuenta el empresario.

En su séptimo mes de actividad MaquinAr, que actualmente cuenta con más de 700 equipos dispuestos en 32 categorías para diversos sectores de actividad productiva, superó las proyecciones de ventas cerrando 100 operaciones por más de u$s 4 millones.